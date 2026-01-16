FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 16 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 16 Ocak 2026 tarihinde önemli seviyelerde işlem görmektedir. BIST 30, 13.700,54 puanla %0,3 oranında artış gösterirken, BIST 50, 10.903,59 puan ve yine %0,3 artış kaydetmiştir. BIST 100 ise 12.486,53 puanla %0,24 yükselmiştir. Tüm bu değişiklikler piyasalardaki olumlu havayı yansıtmaktadır. Yatırımcılar, bu yükselişleri dikkatle izlemelidir.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 İncelemesi
16 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 13.700,54 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,3 oranında bir yükseliş yaşanmıştır. Bu artış, piyasalardaki olumlu havayı yansıtmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların piyasa beklentilerine dair destekleyici faktörleri göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içeren bir endekstir. Bu nedenle, yatırımcılar için önemli bir referans noktası sağlamaktadır. Yüksek performans gösteren hisselerin etkisiyle endeksin bu seviyelerde kalması beklenmektedir. Piyasanın genel görünümü açısından, bu durum takip edilmeye değer bir konudur.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 16 Ocak 2026 tarihinde 10.903,59 puandan işlem görmektedir. Bugünkü seans içerisinde %0,3 oranında bir artış göstermiştir. Bu artış, orta büyüklükteki şirketlerdeki olumlu gelişmeleri yansıtmaktadır. BIST 50, BIST 30'a göre daha geniş bir şirket yelpazesi sunmaktadır. Yatırımcılar için risk ve getiri dengesini sağlamak açısından önemli bir araçtır. Genel piyasa duyarlılığı, BIST 50'nin yükselişi ile birlikte güçlü bir görünüm sergilemektedir. Yatırımcılar bu gelişmeleri dikkatle izlemelidir.

BIST 100 Değerlendirmesi
BIST 100 endeksi, 16 Ocak 2026’da 12.486,53 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim olarak %0,24 artış göstermiştir. Bu ufak ama etkili artış, yatırımcıların güvenini artırmaktadır. BIST 100, geniş bir endeks olduğu için piyasanın genel sağlığını göstermektedir. Endeksin bu seviyelerde bulunması, ekonomik büyüme beklentilerini desteklemektedir. Ayrıca, şirketlerin performanslarının olumlu etkisini taşımaktadır. İlerleyen günlerde bu değişimlerin kalıcılığı, yatırımcılar açısından merak konusudur.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ALTINS1
79.21
5.380.525.145,02
% 1.6
10:23
THYAO
289.5
2.590.785.309,25
% 0.61
10:23
MEYSU
10.96
1.754.227.837,09
% 9.93
10:23
YKBNK
36.24
1.645.404.799,74
% 0.17
10:23
ASELS
303.5
1.640.794.604,00
% 0.33
10:23
