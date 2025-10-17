FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 17 Ekim Cuma 2025 BIST Yorumları

17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde düşüş gözlemlendi. BIST 30 değeri 11.227,31 puana düşerken, BIST 50 endeksi 8.930,90 puanda, BIST 100 ise 10.337,89 puanda işlem görmekte. Günlük değişimler sırasıyla -0.35 ve -0.32 seviyelerinde kaydedildi. Yatırımcıların ekonomik belirsizlikler karşısında temkinli davrandığı, piyasa dinamiklerinin değişkenliği üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 değeri 11.227,31 puan olarak belirlenmiştir. Günlük değişim -0.35 seviyesinde kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların ekonomik belirsizliklere karşı temkinli davrandıklarını göstermektedir. BIST 30 endeksi, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtır. Bu nedenle, değişim, piyasalardaki genel durumu hakkında ipuçları sunmaktadır. Uzmanlar bu dönemi dikkatle izlemektedir.

BIST 50 Görünümü

17 Ekim 2025 tarihinde BIST 50 endeksi 8.930,90 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.35 olarak bildirilmiştir. Bu veriler, BIST 50'de yer alan 50 şirketin hisse senetleri arasında düşüş yaşandığını göstermektedir. Yatırımcılar, düşüşle birlikte stratejilerini gözden geçirmelidir. Risk yönetimlerini sıkılaştırmak durumu söz konusudur. Bu durum, piyasa geleceği açısından belirleyici bir unsur olarak önem taşımaktadır.

BIST 100 Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi 17 Ekim 2025 tarihinde 10.337,89 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.32 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en geniş kapsamlı borsa endeksidir. Birçok sektörü ve şirketi kapsamaktadır. Dolayısıyla, ekonomideki genel durum hakkında önemli bir gösterge niteliği taşır. Düşüş, piyasa dinamiklerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, dalgalanmalara neden olabilecek makroekonomik gelişmeleri dikkatle takip etmelidir. Bu değişimlerin uzun vadede yatırım kararlarına etkileri önemli olabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
60.8
1.671.739.518,95
% -2.88
10:38
THYAO
293.5
1.622.451.154,25
% -0.84
10:38
ASELS
199
1.141.852.706,80
% -2.45
10:38
ALTINS1
77.23
1.131.418.428,57
% 3.11
10:38
PETKM
17.77
1.113.015.933,63
% -5.93
10:38
