Borsa İstanbul Özeti 18 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların piyasa beklentilerini etkileyen düşüşlerle karşı karşıya kalmıştır. BIST 30, 11.538,09 puanla -0.34 oranında gerilerken, BIST 50 endeksi 9.205,03 puana ve BIST 100 endeksi ise 10.669,47 seviyesine inmiştir. Bu süreçte, Türkiye’nin büyük şirketlerinin performansları yatırımcıların stratejilerini belirleyen önemli faktörlerden biri olmaktadır.

BIST 30 Analizi

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 11.538,09 seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, açılışına göre -0.34 oranında bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, yatırımcıların piyasa beklentilerindeki dalgalanmayı yansıtmaktadır. Genel ekonomik koşullara bağlı olarak stratejiler de etkilenmektedir. BIST 30, en büyük ve en likit 30 şirketin performansını yansıtan bir gösterge olmaktadır. Yatırımcılar için piyasa trendlerini takip etmenin önemli bir aracı olarak kullanılmaktadır.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 18 Kasım 2025 saat 10:15 itibarıyla 9.205,03 puana gerilemiştir. Bir gün içerisinde -0.32'lik bir değişim gerçekleşmiştir. Bu düşüş, piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenmektedir. Yatırımcı beklentileri ve makroekonomik veriler de etkili olmaktadır. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 büyük şirketinin performansını ölçen önemli bir endekstir. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 18 Kasım 2025 tarihi saat 10:15 itibarıyla 10.669,47 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0.27 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yurt içi ve yurt dışındaki belirsizliklerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Olumsuz gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. BIST 100, Türkiye’nin bütün borsa piyasasını temsil eden en kapsamlı gösterge olmaktadır. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir referans noktasıdır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
28.44
2.267.483.454,34
% -2.47
11:04
ASELS
189
2.086.810.993,00
% 0.37
11:04
AKBNK
59
2.015.434.841,20
% 1.11
11:04
THYAO
269.5
2.001.440.124,00
% 0.37
11:04
ISCTR
12.41
1.994.723.089,50
% 1.39
11:04
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

