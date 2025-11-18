Borsa İstanbul Özeti 18 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 11.538,09 seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, açılışına göre -0.34 oranında bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, yatırımcıların piyasa beklentilerindeki dalgalanmayı yansıtmaktadır. Genel ekonomik koşullara bağlı olarak stratejiler de etkilenmektedir. BIST 30, en büyük ve en likit 30 şirketin performansını yansıtan bir gösterge olmaktadır. Yatırımcılar için piyasa trendlerini takip etmenin önemli bir aracı olarak kullanılmaktadır.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 18 Kasım 2025 saat 10:15 itibarıyla 9.205,03 puana gerilemiştir. Bir gün içerisinde -0.32'lik bir değişim gerçekleşmiştir. Bu düşüş, piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenmektedir. Yatırımcı beklentileri ve makroekonomik veriler de etkili olmaktadır. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 büyük şirketinin performansını ölçen önemli bir endekstir. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 18 Kasım 2025 tarihi saat 10:15 itibarıyla 10.669,47 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0.27 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yurt içi ve yurt dışındaki belirsizliklerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Olumsuz gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. BIST 100, Türkiye’nin bütün borsa piyasasını temsil eden en kapsamlı gösterge olmaktadır. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir referans noktasıdır.