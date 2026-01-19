Borsa İstanbul Özeti 19 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30

19 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 14.007,95 puan seviyesinde işlem görmekte. Endeks, gün içerisinde %0,65 oranında bir artış göstermiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını takip eden bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge özelliği taşır. Bugünkü pozitif eğilim, piyasalardaki genel iyimserlikten etkileniyor. Güçlü ekonomik veriler de yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Özellikle büyük şirketlerin performansları, yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

BIST 50

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 11.151,88 puandan işlem görmekte. Bu endeks, %0,68’lik bir artış sergilemektedir. BIST 50, BIST 30'dan daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Yerel ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Gün içindeki yükseliş, piyasa dinamiklerinin olumlu etkisinin bir yansımasıdır. Finansal istikrar, yatırımcı algısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu endeks, büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını kapsar. Böylece geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir.

BIST 100

BIST 100 endeksi ise 19 Ocak 2026 tarihinde, 10:15'te 12.740,72 puan seviyesinde bulunmaktadır. Endeks, %0,57 oranında bir artış kaydetmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 halka açık şirketinin hisselerini izler. Borsa yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Bugünkü artış, global borsa endekslerindeki pozitif hava ile desteklenmektedir. Yerel ekonomik gelişmeler de bu artışı pekiştirmektedir. Yatırımcılar, endeksin dinamiklerini yakından izleyerek stratejik kararlar almaktadır.