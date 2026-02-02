FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 2 Şubat Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, Şubat 2026 itibarıyla piyasalarda kayıplar yaşadı. BIST 30, 14.778,53 puana gerilerken, BIST 50 ise 11.744,94 puanda işlem gördü. Piyasalardaki belirsizlikler ve olumsuz makroekonomik koşullar, yatırımcılar arasında endişe yarattı. Yükselen enflasyon riski ve jeopolitik durumlar, endeks dinamiklerini etkiliyor. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30: 02 Şubat 2026 Saat 10:15
BIST 30 endeksi, 14.778,53 puanla işlem görüyor. Gün içerisinde -2,31 değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, yatırımcıların endeksin ağırlarına yönelik belirsizlikler taşımasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda, makroekonomik koşullardaki olumsuz gelişmeler de etkili oldu. Önemli şirketlerin hisse senetlerindeki dalgalanmalar dikkat çekti. Bu durum, yatırımcıların piyasa algısını etkilemiş olabilir. BIST 30'un gelecekteki performansına yönelik gelişmeler, önemli bir izleme gerektiriyor.

BIST 50: 02 Şubat 2026 Saat 10:15
BIST 50 endeksi, 11.744,94 puanda işlem görmektedir. Gün içerisinde -2 değer kaybı görüldü. Piyasalardaki bu düşüş, bankacılık ve sanayi sektöründeki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Yatırımcıların artan enflasyon riski konusundaki endişeleri dikkat çekiyor. Faiz oranlarındaki olası değişimler, endeksin hareketliliğini artırmakta. BIST 50'nin performansı, belirsizliklerin nasıl şekilleneceğiyle doğru orantılı olarak değişecektir.

BIST 100: 02 Şubat 2026 Saat 10:15
BIST 100 endeksi, 13.562,45 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise -1,99 olarak kaydedildi. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki alım satım hareketliliği sınırlı kalıyor. Artan jeopolitik riskler, dikkate alınması gereken unsurlar arasında. Ekonomik göstergelerdeki olumsuz yönler de dikkat çekiyor. Bu negatif hava, endeksin dinamiklerini etkiliyor. Yatırımcıların gelecekteki stratejileri revize etmeleri mümkündür. BIST 100'ün kısa vadede yönü henüz belirginleşmedi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
304
2.680.170.854,00
% 0
10:12
TRALT
50
1.093.406.719,34
% -8.42
10:12
UCAYM
38.5
1.033.945.923,44
% 10
10:12
ASELS
298.75
941.135.337,50
% -1.48
10:12
ISCTR
16.37
923.313.114,61
% -1.74
10:12
borsa borsa bugün
