FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 20 Şubat Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 20 Şubat 2026'da önemli seviyelerde işlem görüyor. BIST 30, %0,14'lük artışla 15.300,57 seviyesine yükselirken, BIST 50 %0,11 artışla 12.130,10 seviyesinde bulunuyor. Ancak, BIST 100 %0,16 düşüşle 13.782,50 seviyesine gerilemiş durumda. Bu durum, piyasa katılımcılarında belirsizlik yaratırken, dikkatli stratejilerle fırsatların değerlendirileceği anlamına geliyor.

Borsa İstanbul Özeti 20 Şubat Cuma 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.300,57 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,14 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcıların endeksin önde gelen şirketlerine güvenini gösteriyor. Ayrıca piyasa dinamiklerindeki istikrarı da ortaya koymaktadır. Olumlu ekonomik veriler eşliğinde BIST 30'un, bu seviyelerde kalması, gelecekteki işlem günlerinde alım satım faaliyetlerini artırabilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 20 Şubat 2026 saat 10:15'te 12.130,10 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük değişim oranı %0,11 olarak belirlenmiştir. Bu istikrarlı performans, piyasa katılımlarının dikkatli bir hisse tercihi yaptığını gösteriyor. BIST 50, orta ölçekli şirketleri içeren bir gösterge olmaktadır. Bu durum, daha geniş piyasa perspektifi sunarak kısa vadeli yüksek kazanç fırsatları yaratabilir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 13.782,50 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı % -0,16 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, piyasa katılımcıları arasında belirsizlik ortamının oluştuğunu göstermektedir. Olumsuz haber akışları ve küresel piyasa etkileri hissedilmektedir. Ancak, BIST 100 yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Dalgalı piyasa ortamında dikkatli stratejiler geliştirilmesi önemlidir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme!Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme!
Reel Kesim Güven Endeksi belli olduReel Kesim Güven Endeksi belli oldu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
316
3.956.270.623,50
% 1.12
10:51
ASELS
310.75
2.838.902.660,75
% 1.22
10:51
DSTKFNSE
0
2.766.663.900,00
% 0
03:00
NETCD
105.2
2.016.619.736,90
% 7.73
10:51
AKBNK
87.55
1.858.413.219,55
% 0.63
10:51
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.