FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 21 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları

21 Ocak 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri beklentileri artıran değerlerle işlem görmekte. BIST 30 endeksi 14.097,62 puanda, BIST 50 endeksi 11.197,11 puanda, BIST 100 endeksi ise 12.839,89 puanda yer alıyor. Günlük değişim oranları sırasıyla %0,32, %0,31 ve %0,27 olarak belirlenmiş. Bu artışlar, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratarak piyasalarda güven sağlamaktadır.

Borsa İstanbul Özeti 21 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları
Cansu Akalp

BIST 30
21 Ocak 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 14.097,62 puanda işlem görmektedir. Bugünkü işlem günü için günlük değişim oranı %0,32 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmaktadır. Endeksin güçlü bir performans sergilediği gözlemlenmektedir. Büyük piyasa değerine sahip şirketlerin ağırlıkta olduğu bu endeks, önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Genel ekonomik görünüm ve yatırımcı psikolojisi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

BIST 50
Aynı tarihte BIST 50 endeksi, saat 10:15'te 11.197,11 puana ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,31 olarak belirlenmiştir. Bu rakam, yatırımcılar için olumlu bir tablo sunmaktadır. Endeks, genel yönelimin yukarı doğru olduğunu göstermektedir. BIST 50, Türkiye'nin belli başlı 50 şirketini içermektedir. Bu nedenle ülke ekonomisinin nabzını tutma işlevi görmektedir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu durum, piyasalardaki belirsizlik ortamında güven unsuru oluşturmaktadır.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.839,89 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu seviyedeki BIST 100, piyasanın genel gidişatı hakkında bilgi sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yer aldığı bu endeks, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Ekonomik gelişmelere paralel olarak değişim göstermektedir. Yatırımcılar için bu durum, yatırım kararları almak açısından değerlidir. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlarda dikkate değer bir kaynak oluşturmaktadır.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi
AJet'ten 849 TL'ye indirimli bilet kampanyasıAJet'ten 849 TL'ye indirimli bilet kampanyası

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
328.75
3.782.110.864,00
% -2.38
10:12
HALKB
43.74
1.323.307.866,60
% 3.26
10:12
ASTOR
151.2
1.277.994.984,70
% -1.18
10:12
FRMPL
47.18
849.506.771,46
% 6.65
10:12
THYAO
293.5
781.883.609,75
% 0.51
10:12
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.