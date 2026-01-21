Borsa İstanbul Özeti 21 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30

21 Ocak 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 14.097,62 puanda işlem görmektedir. Bugünkü işlem günü için günlük değişim oranı %0,32 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmaktadır. Endeksin güçlü bir performans sergilediği gözlemlenmektedir. Büyük piyasa değerine sahip şirketlerin ağırlıkta olduğu bu endeks, önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Genel ekonomik görünüm ve yatırımcı psikolojisi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

BIST 50

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, saat 10:15'te 11.197,11 puana ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,31 olarak belirlenmiştir. Bu rakam, yatırımcılar için olumlu bir tablo sunmaktadır. Endeks, genel yönelimin yukarı doğru olduğunu göstermektedir. BIST 50, Türkiye'nin belli başlı 50 şirketini içermektedir. Bu nedenle ülke ekonomisinin nabzını tutma işlevi görmektedir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu durum, piyasalardaki belirsizlik ortamında güven unsuru oluşturmaktadır.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.839,89 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu seviyedeki BIST 100, piyasanın genel gidişatı hakkında bilgi sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yer aldığı bu endeks, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Ekonomik gelişmelere paralel olarak değişim göstermektedir. Yatırımcılar için bu durum, yatırım kararları almak açısından değerlidir. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlarda dikkate değer bir kaynak oluşturmaktadır.