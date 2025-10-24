Borsa İstanbul Özeti 24 Ekim Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Piyasa Gelişmeleri ve Performans Analizi

24 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi 11.682,75 seviyesinden işlem görmekte. Gün içerisindeki değişim %0,99 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, endeksin güçlü şirketlerden oluşan yapısı ile piyasa dinamiklerinin olumlu etkisinin bir yansımasıdır. Piyasa katılımcıları, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki iyileşmeleri dikkate almaktadır. Bu durum, yatırım kararlarını şekillendirmekte etkili olmaktadır. Yatırımcıların güvenini artıran gelişmeler, BIST 30’un daha güçlü performans sergilemesine katkı sağlamıştır.

BIST 50: Birbiriyle Bağlantılı İlişkiler

BIST 50 endeksi 24 Ekim 2025'te 9.288,67 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,97 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye ekonomisinin genel sağlık durumu hakkında ipuçları sunmaktadır. Şirketlerin finansal performansı, BIST 50’nin yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa üzerinde etkili olan ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilemektedir.

BIST 100: Piyasalardaki Gidişat

24 Ekim 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 10.699,82 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,86 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini barındıran bir endekstir. Bu endeks, piyasanın genel sağlığı hakkında önemli veriler sunmaktadır. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik veriler, endeksin hareketliliğini belirlemektedir. Yatırımcılar için bu dönem, dikkatle izlenmesi gereken bir zaman dilimi olarak öne çıkmaktadır.

