Borsa İstanbul Özeti 24 Ekim Cuma 2025 BIST Yorumları

24 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi 11.682,75 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişim %0,99 olarak kaydedilmiştir. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de sırasıyla %0,97 ve %0,86 oranında artış göstermiştir. Güncel piyasa dinamikleri, özellikle sanayi ve teknoloji sektörlerindeki iyileşmeler, yatırımcıların güvenini artırmakta ve dengeli bir performans sergilemesine katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izlemektedir.

Ezgi Sivritepe

BIST 30: Piyasa Gelişmeleri ve Performans Analizi
24 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi 11.682,75 seviyesinden işlem görmekte. Gün içerisindeki değişim %0,99 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, endeksin güçlü şirketlerden oluşan yapısı ile piyasa dinamiklerinin olumlu etkisinin bir yansımasıdır. Piyasa katılımcıları, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki iyileşmeleri dikkate almaktadır. Bu durum, yatırım kararlarını şekillendirmekte etkili olmaktadır. Yatırımcıların güvenini artıran gelişmeler, BIST 30’un daha güçlü performans sergilemesine katkı sağlamıştır.

BIST 50: Birbiriyle Bağlantılı İlişkiler
BIST 50 endeksi 24 Ekim 2025'te 9.288,67 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,97 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye ekonomisinin genel sağlık durumu hakkında ipuçları sunmaktadır. Şirketlerin finansal performansı, BIST 50’nin yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa üzerinde etkili olan ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilemektedir.

BIST 100: Piyasalardaki Gidişat
24 Ekim 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 10.699,82 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,86 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini barındıran bir endekstir. Bu endeks, piyasanın genel sağlığı hakkında önemli veriler sunmaktadır. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik veriler, endeksin hareketliliğini belirlemektedir. Yatırımcılar için bu dönem, dikkatle izlenmesi gereken bir zaman dilimi olarak öne çıkmaktadır.
BORSA TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
291
3.900.780.325,50
% 2.37
10:59
AKBNK
59.55
3.728.727.872,25
% 1.71
10:59
ISCTR
12.58
3.727.215.869,12
% 4.31
10:59
YKBNK
31.62
2.919.103.053,64
% 4.15
10:59
TEHOL
36.26
2.883.068.295,40
% -9.35
10:59
