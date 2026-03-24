Borsa İstanbul Özeti 24 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 24 Mart 2026 itibarıyla sırasıyla 14.970,34, 11.788,24 ve 13.104,59 puan seviyelerinde işlem görüyor. Her üç endeks, gün içerisinde benzer bir trendle %0,48 ile %0,54 arasında düşüş yaşamış durumda. Global ekonomik veriler ve yerel politikalar, piyasa dinamiklerini belirliyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa hareketlerini takip etmesi, gelecekteki fırsatları değerlendirmeleri açısından kritik önem taşıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30: Piyasa Dinamikleri ve Günlük Değişim

BIST 30 endeksi, 24 Mart 2026 itibarıyla 14.970,34 puan seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisinde %0,54'lük bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, yatırımcıların piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri gerektiğini gösteriyor. Ekonomik veriler, global piyasalardaki belirsizlikler BIST 30'un performansını etkiliyor. Endeks içindeki lider şirketlerin hisse senetleri, yatırımcıların yönelimlerine bağlı olarak dalgalanma gösteriyor. Ayrıca, genel ekonomik koşullar da bu dalgalanmalarda etkili. Uzun vadede, BIST 30'daki şirketlerin sağlıklı büyüme potansiyeli mevcut. Bu durum, yatırımcılar için sürekli fırsatlar sunmaya devam edecektir.

BIST 50: Performans Değerlendirmesi ve Piyasa Trendleri

BIST 50 endeksi, 24 Mart 2026'da 11.788,24 puan seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,53'lük bir düşüş göstermektedir. Bu küçülme, piyasalardaki genel olumsuz hava ile ilişkilidir. Global ekonomik gelişmeler ve yerel politikalar BIST 50'deki hisselere yansıyor. Yatırımcılar için belirsizlikler, beraberinde riskleri getiriyor. Özellikle büyük şirketlerin performansları endeksin görünümünü etkiliyor. Ekonomik istikrar sağlandıkça, BIST 50'nin pozitif yönde bir ivme kazanması muhtemel.

BIST 100: Genel Görünüm ve Etkenler

BIST 100 endeksi, 24 Mart 2026 tarihi itibarıyla 13.104,59 seviyelerinde işlem görebiliyor. Günlük %0,48'lik bir gerileme kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa algısını etkileyen karmaşık bir ekonomik ortama işaret etmektedir. Global ekonomik veriler ile yerel gelişmeler BIST 100 içindeki hisseleri şekillendiriyor. Ayrıca, yatırımcılar için fırsatlar da içeriyor. Uzun vadeli bakıldığında, BIST 100 birçok sektörü temsil ediyor. Bu durum, yatırım portföylerinde çeşitlilik sağlayarak risklerin dağıtılmasına yardımcı olabiliyor. Yatırımcıların dikkatli olması, piyasa trendlerini takip etmesi önemlidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SISE
49.08
1.547.533.864,49
% 0.82
10:09
MCARD
147.6
864.565.352,80
% 4.46
10:05
AKBNK
72.05
589.935.387,05
% -1.44
10:09
TUPRS
256
582.962.444,25
% 0.39
10:09
ISCTR
13.57
581.572.727,07
% -0.73
10:09
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

