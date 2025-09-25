Borsa İstanbul Özeti 25 Eylül Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Üzerine Değerlendirme



25 Eylül 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 12.655,74 puandan işlem görmektedir. Bugünkü seans itibarıyla endeks, önceki güne göre %0,67 oranında artış göstermiştir. Bu olumlu değişim, yatırımcıların piyasalara olan güveninin bir göstergesidir. Genel ekonomik dinamiklerin güçlü olması da bu durumu desteklemektedir. BIST 30, en büyük 30 şirketin performansını yansıtmaktadır. Bu nedenle piyasanın genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

BIST 50 Görünümü



BIST 50 endeksi 25 Eylül 2025 tarihinde 10.051,43 puan ile işlem görmektedir. Endeks, günlük bazda %0,7 oranında bir artış kaydetmiştir. BIST 50, daha geniş bir piyasa yelpazesini temsil etmektedir. Bu endeks, 50 büyük şirketin performansını yansıtmaktadır.

BIST 100 Analizi



Bugün, 25 Eylül 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.442,42 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,66 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, Türkiye'deki ekonomik iyileşme ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca yatırımcı güveninin artması bu durumu desteklemektedir. BIST 100, piyasanın genelini daha kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Ekonomik durumu analiz eden yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.