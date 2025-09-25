FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 25 Eylül Perşembe 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 25 Eylül Perşembe 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 25 Eylül Perşembe 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30 Üzerine Değerlendirme

25 Eylül 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 12.655,74 puandan işlem görmektedir. Bugünkü seans itibarıyla endeks, önceki güne göre %0,67 oranında artış göstermiştir. Bu olumlu değişim, yatırımcıların piyasalara olan güveninin bir göstergesidir. Genel ekonomik dinamiklerin güçlü olması da bu durumu desteklemektedir. BIST 30, en büyük 30 şirketin performansını yansıtmaktadır. Bu nedenle piyasanın genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

BIST 50 Görünümü

BIST 50 endeksi 25 Eylül 2025 tarihinde 10.051,43 puan ile işlem görmektedir. Endeks, günlük bazda %0,7 oranında bir artış kaydetmiştir. BIST 50, daha geniş bir piyasa yelpazesini temsil etmektedir. Bu endeks, 50 büyük şirketin performansını yansıtmaktadır.

BIST 100 Analizi

Bugün, 25 Eylül 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.442,42 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,66 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, Türkiye'deki ekonomik iyileşme ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca yatırımcı güveninin artması bu durumu desteklemektedir. BIST 100, piyasanın genelini daha kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Ekonomik durumu analiz eden yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
330.5
3.763.595.713,00
% 2.01
10:34
SASA
4.1
2.618.261.985,29
% 2.76
10:34
ASELS
216.7
1.471.507.454,00
% -0.37
10:34
AKBNK
65.1
1.444.798.664,80
% -0.69
10:34
ADESE
14.77
1.123.179.133,14
% -9.16
10:34
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti!168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti!
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.