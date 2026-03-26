Borsa İstanbul Özeti 26 Mart Perşembe 2026 BIST Yorumları

26 Mart 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, piyasalardaki belirsizlikle birlikte yatırımcıları zorlayıcı bir dönemden geçiriyor. BIST 30 endeksi 14.711,75 puanda, BIST 50 endeksi 11.594,95 puanda, BIST 100 endeksi ise 12.911,44 puanda işlem görüyor. Günlük değişim oranları ise sırasıyla % -0,53, % -0,51 ve % -0,4 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, strateji geliştirmeye devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Piyasa Durumu

26 Mart 2026 itibarıyla, BIST 30 endeksi 14.711,75 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı % -0,53 seviyesindedir. Son günlerde piyasalarda dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik veriler dikkatle takip ediliyor. Global piyasalardaki gelişmeler de BIST 30'un performansını etkiliyor. Yatırımcılar, endeksin yönü hakkında ipuçları arıyor. Gün içinde potansiyel alım ve satım fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyorlar.

BIST 50 Piyasa Durumu

BIST 50 endeksi, 26 Mart 2026'da 11.594,95 puana ulaştı. Günlük değişim oranı ise % -0,51 olarak gözlemleniyor. Piyasanın genel eğilimi BIST 50 üzerinde etkili oluyor. Yatırımcılar, zorlu bir dönemden geçiyor. Dış piyasalardaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Yerel ekonomik faktörler de endeksin seyrini belirliyor. Yatırımcılar, bu dönemde dikkatlice strateji geliştirmeye gayret ediyor. Olası fırsatları değerlendirirken analizlerini sürdürüyorlar.

BIST 100 Piyasa Durumu

26 Mart 2026 itibarıyla, BIST 100 endeksi 12.911,44 puanla işlem görüyor. Günlük değişim % -0,4 olarak kaydedilmiştir. Hızla değişen piyasa koşulları, endeks üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, pozisyon kararlarında tereddüt yaşayabilir. Yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeler büyük önem taşıyor. BIST 100’ün geleceğini bu durum şekillendiriyor. Yatırımcılar için risk yönetimi ve çeşitlendirme stratejileri kritik. Yöneticilerin gelişmeleri takip etmesi, piyasa dinamiklerini etkileyebilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
239.4
1.458.003.251,70
% -4.43
10:08
ASTOR
212.8
943.732.179,60
% 1.72
10:08
KCHOL
188.3
793.566.591,20
% 0.86
10:08
MCARD
165.3
709.208.415,90
% 1.54
10:08
ASELS
340.75
513.911.902,50
% 0.96
10:08
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

