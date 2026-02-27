FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 27 Şubat Cuma 2026 BIST Yorumları

27 Şubat 2026'da BIST 30 endeksi 15.664,98 puana çıkarak %0,5 oranında bir artış kaydetti. Bu olumlu gelişme, yatırımcıların piyasa beklentilerinin iyileştiğini gösteriyor. BIST 50 endeksi ise 12.393,72 puanda, %0,38 oranında bir yükseliş ile dikkat çekti. Ayrıca BIST 100 endeksi 13.889,73 puanda işlem görerek %0,08 artış sağladı. Yatırımcılar, bu piyasa hareketlerini dikkatle izlemeye devam etmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30
27 Şubat 2026 tarihinde saat 10:15’te BIST 30 endeksi 15.664,98 puandan işlem görüyordu. Günlük değişim oranı %0,5 olarak kaydedildi. Bu olumlu yükseliş, yatırımcıların piyasa beklentilerinin iyileştiğini gösteriyor. Büyük piyasa değerine sahip şirketlerin borçlanma maliyetleri düştü. Bu durum, endeksin performansına katkı sağlamış olabilir. Yatırımcılar, bu yükselişin devam edip etmeyeceğini takip etmelidir.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 10:15’te 12.393,72 puanda bulunuyordu. Günlük değişim oranı %0,38 olarak belirlendi. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını gösterir. Bu nedenle hareketlilik, ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans noktasıdır. Günlük bazda yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların olumlu bir piyasa havası hissettiğini belirtiyor.

BIST 100
Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.889,73 puanda işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı %0,08 olmuştu. Bu sınırlı artış, endeksin genel yöneliminin istikrarlı sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarına dikkat ediyor. Uzun vadeli stratejiler geliştirmeye devam ediyorlar. BIST 100’ün piyasa değerleri, ülke ekonomisinin sağlığı hakkında ipuçları veriyor. Bu değerler, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli rol oynamaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
311.5
2.094.087.845,75
% 0
10:31
ASELS
308.5
1.718.265.733,50
% -0.8
10:31
ASTOR
188.3
1.226.209.236,10
% 1.78
10:31
BESTE
29.1
1.032.067.215,22
% -5.64
10:31
CWENE
31.6
1.011.834.103,60
% 3.95
10:31
