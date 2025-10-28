Borsa İstanbul Özeti 28 Ekim Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 28 Ekim 2025'te 11.854,64 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0.05 olarak kaydedilmiştir. Bu küçük düşüş, yatırımcılar arasında tedbirli bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Şirketlerin bilanço dönemine girmesi, hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ekonomik verilerin yanı sıra, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da Türk borsa endekslerine etki etmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 28 Ekim 2025'te 9.419,96 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim 0 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasanın denge bulma çabasında olduğunu göstermektedir. Genel eğilimler henüz belirgin bir yön göstermemektedir. Yatırımcılar, BIST 50'nin önemli şirketlerinin performansını takip etmektedir. Şirketlerin finansal sonuçları da dikkat edilmesi gereken faktörler arasında yer almaktadır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 28 Ekim 2025'te 10.856,00 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim 0.02 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasaların dengeli bir seyrinde olduğunu düşündürmektedir. Yatırımcılar, temkinli bir şekilde alım veya satım kararları almaktadır. Dört çeyrek dönemin ekonomik verileri yaklaşmaktadır. Yatırımcılar, makroekonomik gelişmelere duyarlı hale gelmektedir. Olası fırsatları değerlendirmek için pozisyonlarını ayarlamaktadırlar. Kesin bir trend olmamakla birlikte, önümüzdeki günlerde daha net bir tablo çıkabilir.