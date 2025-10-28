FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 28 Ekim Salı 2025 BIST Yorumları

28 Ekim 2025 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım sergilenirken farklı seviyelerde işlem görmektedir. BIST 30 endeksi 11.854,64 puanla, BIST 50 endeksi 9.419,96 puanla, BIST 100 endeksi ise 10.856,00 puanla kaydedilmiştir. Ekonomik veriler ve şirketlerden gelen bilanço sonuçları, Türk borsa endekslerindeki dalgalanmaları etkileyebilir. Yatırımcılar bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmektedir.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 28 Ekim 2025'te 11.854,64 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0.05 olarak kaydedilmiştir. Bu küçük düşüş, yatırımcılar arasında tedbirli bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Şirketlerin bilanço dönemine girmesi, hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ekonomik verilerin yanı sıra, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da Türk borsa endekslerine etki etmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 28 Ekim 2025'te 9.419,96 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim 0 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasanın denge bulma çabasında olduğunu göstermektedir. Genel eğilimler henüz belirgin bir yön göstermemektedir. Yatırımcılar, BIST 50'nin önemli şirketlerinin performansını takip etmektedir. Şirketlerin finansal sonuçları da dikkat edilmesi gereken faktörler arasında yer almaktadır.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 28 Ekim 2025'te 10.856,00 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim 0.02 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasaların dengeli bir seyrinde olduğunu düşündürmektedir. Yatırımcılar, temkinli bir şekilde alım veya satım kararları almaktadır. Dört çeyrek dönemin ekonomik verileri yaklaşmaktadır. Yatırımcılar, makroekonomik gelişmelere duyarlı hale gelmektedir. Olası fırsatları değerlendirmek için pozisyonlarını ayarlamaktadırlar. Kesin bir trend olmamakla birlikte, önümüzdeki günlerde daha net bir tablo çıkabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
59.1
922.457.937,90
% 0.51
10:30
ISCTR
12.55
846.227.601,23
% 0.32
10:30
ALTINS1
65.25
731.502.316,66
% -3.29
10:30
TUPRS
194
677.061.243,20
% 0.67
10:30
THYAO
294.25
661.622.516,25
% -0.25
10:30
