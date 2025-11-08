FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 8 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu. BIST30, BIST 50 ve BIST 100'de son durum...

Ezgi Sivritepe

BIST 30: Piyasa Trendleri ve Günlük Değişim

BIST 30 endeksi 11.842,07 puandan kapandı. Günlük değişim oranı -1.47 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik ve karamsarlığı artırdı. Uzmanlar, çeşitli ekonomik gelişmelerin BIST 30 gibi yüksek sıralardaki endekslerde dalgalanmalara yol açtığını belirtti.
BIST 50: Piyasa Analizi ve Cevap Arayan Sorular

BIST 50 endeksi, 9.434,11 puan ile kapandı. Günlük değişim -1.45 olarak belirlendi. Bu düşüş, geniş bir yatırımcı kitlesini etkiledi. Piyasalarda belirsizliğe neden oldu. Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra yatırımcıların piyasa trendlerini analiz etmeleri önemlidir. Sektörel gelişmeler, risk yönetimi açısından dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.

BIST 100: Genel Görünüm ve Olası Gelişmeler

BIST 100 endeksi 10.924,53 puana geriledi. Günlük değişim -1.34 olarak belirlendi. Bu seviye, borsa takipçileri için önemli bir noktayı işaret ediyor. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketlerini içerdiği için yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak yerel ve uluslararası ekonomik faktörlerin etkisiyle düşüşler yaşanıyor. Bu durum, borsa dinamiklerini etkiliyor ve yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor.

CAN

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
289.5
12.483.671.562,50
% -1.03
18:10
AKBNK
60.9
7.660.126.892,25
% -2.48
18:10
ISCTR
12.88
7.224.558.633,72
% -2.79
18:10
KCHOL
171.8
6.414.277.037,00
% -2.55
18:10
EREGL
26.12
6.015.548.689,20
% -1.51
18:10
