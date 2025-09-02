Borsada düşüş yüzde 3'ü aştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. Son dakika haberinin ardından Borsa İstanbul'dan ilk tepki de geldi. Piyasalar, önümüzdeki günlerde siyasi gerginliğinin artacağı beklentileriyle hisselerde yoğun satışa geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi yüzde 3'ün üzerinde sert düştü! Bankacılık Endeksi yüzde 4 kayıp yaşadı.

KAYIP BÜYÜYOR!

Sanayi hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüşler yaşarken, bankacılık hisselerinde de kayıplar derinleşiyor. Koç Holding hissesi yüzde 4,78 düşüşle devre kesti ve geçici olarak alım satıma kapandı. Akbank ve İş Bankası hisseleri de yüzde 5'e yakın düşüşle devre kesti ve geçici olarak alım satıma kapandı.



Euro, Euro bölgesinde enflasyonun yeniden artışa geçmesiyle Türk Lirası karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybı yaşıyordu. Haber sonrasında bu kayıpların yarısını geri aldı. Dolar/TL ise yüzde 0,10'un üzerinde yükselişte.

YUKARI ADIM KURALI GETİRİLDİ

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.