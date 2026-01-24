FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2025 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2025 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alması gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER KUR (TL)

1 ABD Doları 42,8623
1 Azerbaycan Yeni Manatı 25,0718
1 BAE Dirhemi 11,6054
1 Brezilya Reali 7,7012
1 Çin Yuanı 6,0977
1 Gürcistan Larisi 15,9305
1 Hindistan Rupisi 0,47784
1 Irak Dinarı 0,03275
1 İngiliz Sterlini 57,8159
100 Japon Yeni 27,4189
1 Katar Riyali 11,6928
1 Kuveyt Dinarı 138,441
1 Rus Rublesi 0,54456
1 Suudi Arabistan Riyali 11,4286
1 Ürdün Dinarı 60,5091
1 Euro 50,4532

EFEKTİFLER KUR (TL)

1 ABD Doları 42,8323
1 Avustralya Doları 28,5479
1 Danimarka Kronu 6,7403
1 Euro 50,4179
1 İngiliz Sterlini 57,7755
1 İsveç Kronu 4,6454
1 İsviçre Frangı 54,1328
100 Japon Yeni 27,3175
1 Kanada Doları 31,1565
1 Kuveyt Dinarı 136,3644
1 Norveç Kronu 4,2560
1 Suudi Arabistan Riyali 11,3429
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur Korumalı Mevduat dönemine sonKur Korumalı Mevduat dönemine son
Ünlü market zincirinden flaş karar! 100 şubeyi rakiplerine satacakÜnlü market zincirinden flaş karar! 100 şubeyi rakiplerine satacak

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
300.75
15.509.377.633,50
% 0.17
18:10
THYAO
301
15.333.223.165,25
% 0.67
18:10
ISCTR
15.2
10.229.415.571,64
% 3.61
18:10
AKBNK
78.85
8.925.760.735,95
% 1.35
18:10
ASTOR
162
8.908.191.607,20
% 5.19
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.