Dilekçe gerekli: Başvuru 15 Mayıs'a kadar 'İşveren sürece dahil olmalı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayında Aile ve Gençlik Fonu, doğum izinleri ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Göktaş, doğum izni konusunda "Sözleşmeli personelle ilgili birtakım sorular geldi. O düzenlemeyi de bu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ın Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü olarak ilan edildiğini belirterek, Türkiye'nin küresel boyutta da bu sürece dahil olması için Birleşmiş Milletler Aile Dostları Grubu'na üye olduklarını söyledi. Çalışmaları yurt dışı boyutuyla da kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik. En önemlisi politikaları hayata geçirdik. Nüfus Politikaları Kurulunu hayata geçirdik. Aile Enstitümüzü hayata geçirdik. Bunlar kurumsal yapılarımız. Bu kurumsal yapılarımızla beraber özellikle doğrudan vatandaşı ilgilendiren pek çok yeniliği hayata geçirdik." diye konuştu. Nüfusu desteklemek için ilk anne ve baba olma yaşını da biraz daha aşağıya çekmek istediklerini söyleyen Göktaş, ilk anne olma yaşının 2002 yılında 22, günümüzde ise 26 olduğunu, ilk baba olma yaşının ise 26'dan 29'a yükseldiğini söyledi.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Aile ve Gençlik Fonu'nun olumlu sonuç aldıkları bir proje olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 9 bin 190 çiftimizden 9 bin 310 çocuğumuz oldu. Proje güzel ilerliyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni müjdeleri oldu bu kapsamda. 4 yıllık bir kredi bu Aile ve Gençlik Fonu. 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık faizsiz bir kredi. Bu süre zarfında bir çocuk sahibi olurlarsa krediyi 12 ay erteliyoruz. 2 çocuk olursa bu hafta da kabinede müjdeledi; kredinin tamamını hibe ediyoruz. 81 ilimizde 81 ikiz, 3 tane üçüz bebeğimiz var. O ailelerimiz doğrudan bu hibeden de faydalanmış oldu. Gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

15 MAYIS MİLLİ AİLE HAFTASI OLARAK TÜM TÜRKİYE'DE KUTLANACAK

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda 2026-2035 dönemini kapsayan bir sürece girdiklerini ifade ederek, "Aileyi devlet aklının merkezine koymuş olduk. Bütün politikalarımızı aileyi güçlendiren, nüfusu güçlendiren, nüfusu destek olacak şekilde bundan sonraki süreçlerde de o doğrultuda yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ifade etti.

DOĞUM İZİNLERİ

Bakan Göktaş, doğum izinleri konusunda, 16 haftasını tamamlamış ancak 1 Nisan tarihi itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış çalışan anneleri kapsayan ek düzenlemeyi kanunlaştırdıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar işe dönmesi halinde dahi bu 8 haftalık bir süreci çalıştığı kuruma bir dilekçe sunarak tekrar devam edecek. Tabii ücretli bir doğum izni bu. Başvuru süremiz 15 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla kamu kurumları, işverenler sürece adaptasyonu biraz zaman alabilir ama konu çok nettir. Zira kanunlaştı. Bu hususta gerekli düzenlemeler de hayata geçirildi. Dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlandığından itibaren artık bu süreç yürürlüğe girdi. Bütün işverenlerin bu sürece dahil olması gerekiyor. Sözleşmeli personelle ilgili birtakım sorular geldi. O düzenlemeyi de bu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek."

Gelecek nesillere en büyük değerlerin aile içinden aktarıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, küresel çapta aile diplomasisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bugüne kadar 186 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 23 mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK MODELİ

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli'ne de değinen Bakan Göktaş, "Biz de 2 senedir yaklaşık bu çalışmayı yürütüyoruz. 14 kurumla Strateji Bütçe Başkanlığımızla farklı kurumlardan destek alarak çalışmamızın son aşamasına geldik diyebiliriz. 2027'de tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır