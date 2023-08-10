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Borsaya iki yeni şirket geliyor! Halka arz edilecekler...

10.08.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı. SPK ayrıca Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımına gitmesine de onay verdi.

Borsaya iki yeni şirket geliyor! Halka arz edilecekler...

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arz başvurusuna, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının 540 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Ata Yatırım Menkul Kıymetlerin 150 milyon lira, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 600 milyon lira, Ak Finansal Kiralamanın 1 milyar 100 milyon lira, Destek Yatırım Bankasının 15 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Borsada halka arz günleri! Süreç başladı, 11 Ağustos’ta… Borsada halka arz günleri! Süreç başladı, 11 Ağustos’ta…

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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