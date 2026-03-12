BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 13 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 534,00 TL’den başladı. Seans içinde 540,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 519,00 TL görüldü ve günü 529,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,40 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 529,00 TL, 536,50 TL, 546,50 TL, 497,00 TL, 489,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 489,25 TL – 546,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 12 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 621,51 TL, 52 günlük ortalama 634,29 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 496,67 TL ve 464,33 TL destek, 553,67 TL ve 578,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.