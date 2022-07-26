FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Buy limit ve sell limit nedir? Borsada buy ve sell ne demek?

Buy limit ve sell limit nedir? Borsada buy ve sell ne demek?

21.07.2022 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa üzerinden yapılan işlemlerde temel nokta bir malı, ürünü ya da varlığı satın almak ya da satmaktır. Her piyasada alıcılar ve satıcılar bulunur. Bu iki taraf arasında yapılan işlemler, piyasaları da etkiler. Bu noktada buy limit ve sell limit nedir sorularının yanıtı, yatırımcılar için önem kazanır. Borsada buy ve sell ne demek?

Buy limit ve sell limit nedir? Borsada buy ve sell ne demek?

İçindekiler

  • Borsada buy ne demek?
  • Borsada sell ne demek?
  • Buy limit nedir?
  • Sell limit nedir?

Bir satıcı piyasada satın alma pozisyonu açtığı zaman piyasadan bir ürün satın almış olur. Pozisyon kapandığında ise o ürün yeniden piyasa sürülmeli, yanı satılmalıdır. Alıcılar boğa olarak isimlendirilir ve ürünün değerinin artacağını bilirler.

Satıcılar da o ürünün değerinin düşeceğinin bilincinde olarak işlem yaparlar. İşlemler sürecinde satış ve alış durumlarına göre bazı emir tipleri kullanılır.
Bu emirler anlık veya zaman aşımlı olabilir. Anlık emirlerde işlem bekleme yapılmadan açılır. Ancak bekleyen emirler söz konusu olduğunda piyasada belirlenen rakama ulaşılmadan pozisyon açma imkânı verilmez.

Borsada buy ne demek?

Buy kelimesi borsada da İngilizce olan kelime anlamı ile kullanılır. Almak anlamına gelir. Bir alıcı piyasada pozisyon açtığı zaman karşısına iki farklı fiyat çıkar.

Piyasa fiyatından yüksek olan alış fiyatı üzerinden işlem yapmak isteniyorsa uzun bir pozisyon açılır. Bu sebeple yatırımcılar gelende buy kelimesi yerine long derler.

Long ne demek? Piyasalarda long pozisyon açmak nedir?Long ne demek? Piyasalarda long pozisyon açmak nedir?

Borsada sell ne demek?

Satmak anlamına gelen sell kelimesinin borsadaki kullanımı da aynıdır. Yatırımcılar piyasalara sunmak ve satmak istedikleri ürünlerini satarlar. Ellerinde herhangi bir ürün yoksa ve piyasalarda fiyat düşüşünün hızlanacağını ön gördüyse sell işlemi yapar.

Bu işlem yatırımcılar tarafından genel olarak short kelimesi ile anılır. Short yapıldıysa yatırımcı piyasanın düşüş durumuna göre bir pozisyon almış anlamına gelir. Buy stop ise cari piyasadaki fiyattan daha yüksek bir seviyede alış yapabilmek için kullanılır. Bekleyen bir emir türüdür.

Short ne demek? Piyasalarda short pozisyon açmak nedir?Short ne demek? Piyasalarda short pozisyon açmak nedir?

Short pozisyonlarda varlıklar aynı cins yükümlülükleri karşılayamaz. Borsada bu durum açık pozisyon olarak da bilinir.

Buy limit nedir?

Alış limit emri anlamına gelir. Borsada işlem yapılırken ürünün piyasa fiyatının da üzerinde bir fiyattan alış işlemi yapmak için bir emir verilir. Bu emir tipi Buy limit olarak adlandırılır.

Sell limit nedir?

Satış limit emridir. Döviz piyasalarında ya da borsada satışı yapılacak olan ürünün piyasadaki fiyatından daha yüksek bir rakamla satılması verilecek emire bağlıdır. Bu emire sell limit denir.

Yatırımcılar sell stop ifadesini de kullanırlar. Piyasadaki fiyatlardan daha düşük bir seviyede satış yapabilmek için verilen bekleyen türde emir tipidir.

Stop loss nedir, ne işe yarar? Stop loss riskleri nelerdir, nasıl yapılır?Stop loss nedir, ne işe yarar? Stop loss riskleri nelerdir, nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?
Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!
7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi 7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi
Anahtar Kelimeler:
buy ne demek long satın alma short pozisyon borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.