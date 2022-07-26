Buy limit ve sell limit nedir? Borsada buy ve sell ne demek?

Bir satıcı piyasada satın alma pozisyonu açtığı zaman piyasadan bir ürün satın almış olur. Pozisyon kapandığında ise o ürün yeniden piyasa sürülmeli, yanı satılmalıdır. Alıcılar boğa olarak isimlendirilir ve ürünün değerinin artacağını bilirler.

Satıcılar da o ürünün değerinin düşeceğinin bilincinde olarak işlem yaparlar. İşlemler sürecinde satış ve alış durumlarına göre bazı emir tipleri kullanılır.

Bu emirler anlık veya zaman aşımlı olabilir. Anlık emirlerde işlem bekleme yapılmadan açılır. Ancak bekleyen emirler söz konusu olduğunda piyasada belirlenen rakama ulaşılmadan pozisyon açma imkânı verilmez.

Borsada buy ne demek?

Buy kelimesi borsada da İngilizce olan kelime anlamı ile kullanılır. Almak anlamına gelir. Bir alıcı piyasada pozisyon açtığı zaman karşısına iki farklı fiyat çıkar.

Piyasa fiyatından yüksek olan alış fiyatı üzerinden işlem yapmak isteniyorsa uzun bir pozisyon açılır. Bu sebeple yatırımcılar gelende buy kelimesi yerine long derler.

Borsada sell ne demek?

Satmak anlamına gelen sell kelimesinin borsadaki kullanımı da aynıdır. Yatırımcılar piyasalara sunmak ve satmak istedikleri ürünlerini satarlar. Ellerinde herhangi bir ürün yoksa ve piyasalarda fiyat düşüşünün hızlanacağını ön gördüyse sell işlemi yapar.

Bu işlem yatırımcılar tarafından genel olarak short kelimesi ile anılır. Short yapıldıysa yatırımcı piyasanın düşüş durumuna göre bir pozisyon almış anlamına gelir. Buy stop ise cari piyasadaki fiyattan daha yüksek bir seviyede alış yapabilmek için kullanılır. Bekleyen bir emir türüdür.

Short pozisyonlarda varlıklar aynı cins yükümlülükleri karşılayamaz. Borsada bu durum açık pozisyon olarak da bilinir.

Buy limit nedir?

Alış limit emri anlamına gelir. Borsada işlem yapılırken ürünün piyasa fiyatının da üzerinde bir fiyattan alış işlemi yapmak için bir emir verilir. Bu emir tipi Buy limit olarak adlandırılır.

Sell limit nedir?

Satış limit emridir. Döviz piyasalarında ya da borsada satışı yapılacak olan ürünün piyasadaki fiyatından daha yüksek bir rakamla satılması verilecek emire bağlıdır. Bu emire sell limit denir.

Yatırımcılar sell stop ifadesini de kullanırlar. Piyasadaki fiyatlardan daha düşük bir seviyede satış yapabilmek için verilen bekleyen türde emir tipidir.



