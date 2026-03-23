CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 23 Mart 2026 Pazartesi borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 1,29 geriledi.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen yüzde 5,26 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış dalgasıyla başladı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır