CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Canlı borsa 23 Mart 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,49 düşüşle 12.853,05 puandan başladı. İşte 23 Mart 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 23 Mart 2026 Pazartesi borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 1,29 geriledi.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen yüzde 5,26 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış dalgasıyla başladı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
Eczacıbaşı’ndan dev satış! Fiyatı belli olduEczacıbaşı’ndan dev satış! Fiyatı belli oldu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
350
2.151.232.482,00
% 3.32
10:21
TUPRS
260.75
2.149.040.365,25
% 2.96
10:21
AKBNK
69.6
1.262.713.105,90
% -5.43
10:21
SASA
2.46
952.919.602,98
% 1.65
10:21
THYAO
283.25
902.268.332,00
% -2.16
10:21
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

