CANLI BORSA | Borsa İstanbul 16 Şubat 2026 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 16 Şubat 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başladı. İşte 16 Şubat 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. BIST 100 endeksi, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti. İşte hisse senedi olanlar için 16 Şubat 2026 Pazartesi borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
351.25
5.782.585.734,50
% 1.01
10:31
PGSUS
225.1
3.638.216.071,90
% 3.21
10:31
EKGYO
26.82
2.409.935.769,12
% 4.85
10:31
KCHOL
227.9
2.355.409.051,40
% 1.97
10:31
ASELS
303.5
2.253.612.680,00
% 0.41
10:31

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkileri devam ederken, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler güçlendi. Bu durum piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA

Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

