CANLI BORSA | Borsa İstanbul 2 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 2 Ocak 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başladı. İşte 2 Ocak 2026 Cuma canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 2 Ocak 2026 Cuma borsa son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
12.96
947.548.524,79
% 2.86
10:20
AKBNK
70.65
926.670.897,80
% 1.22
10:20
THYAO
270.5
861.855.685,00
% 0.74
10:20
ALTINS1
100.28
752.239.740,12
% 2.13
10:20
KCHOL
170.5
733.199.299,60
% 1.01
10:20

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacmin yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

