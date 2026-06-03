BİM'e kule tipi vantilatör geliyor! 5 Haziran 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM'e Kumtel vantilatörler, çeşitli el ve masaüstü fanların yanında Fakir, Arnica ve Tefal gibi markaların mikrodalga fırın, blender, çay makinesi, süpürge ve rondo gibi pratik elektrikli ev aletleri geliyor. Çocuklar için rengarenk Lego setleri, akülü arabalar ve eğitici oyuncaklar raflardaki yerini alırken Bella Maison, Dagi ve Casilli nevresim takımları, havlular ve giyim ürünleri ev tekstili ihtiyacını karşılıyor. Mutfak ve banyo düzeni için de Joseph Joseph, Güral Porselen, Emsan ve Paşabahçe’nin yemek takımları, tencereleri, kesme tahtaları, düzenleyici sepetleri ve banyo setleri evinizi yenilemek için iyi seçenekler sunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL

Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL

Kule tipi vantilatör 1,590 TL

Kumtel dijital mikrodalga fırın 2,790 TL

Fakir kişisel blender Fakir Chop N Blend 1,290 TL

Fakir stant mikser hamur yoğurma makinesi 4,449 TL

Arnica toz torbasız elektrikli süpürge ET 14445 4,990 TL

Fakir cam çay makinesi 2,490 TL

House Pratik el feneri 499 TL

House Pratik mantar masa lambası 399 TL

Fakir torbasız hız ayarlı elektrikli süpürge 3,990 TL

Polosmart akım korumalı priz 499 TL

Forever figürlü el fanları 299 TL

Forever pilli mini el fanı 149 TL

Trax masaüstü fan 449 TL

Altus vücut tartısı 449 TL

İndirimli küçük mutfak aletleri ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

LG 65 inç 4K HDR10 Nanocell TV 65NANO80A6B 39,900 TL

LG 65 inç 4K HDR10 Nanocell TV 65NANO80A6B 39,900 TL

LG 55 inç 4K UHD Webos Smart TV UA84006LB 29,990 TL

TCL 55 inç 4K Qled Hdr Google TV 55T61C 23,900 TL

Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD Qled Google TV DQ33/3800 23,900 TL

Senna Onvo 55 inç Frameless Ultra HD Qled Google TV 55UQ9500F 19,990 TL

Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD Qled Google TV DQ33/3800 20,900 TL

LG soundbar S30A 5,490 TL

TCL çocuk tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2GB + 32GB 1,999 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Lego City McLaren yarış arabası F1 sürücüsü 60442 479 TL

Lego City McLaren yarış arabası F1 sürücüsü 60442 479 TL

Lego City go-kartlar ve yarış sürücüleri 60400 479 TL

Lego City polis motosikleti takibi 60410 399 TL

Lego City itfaiye kurtarma helikopteri 60411 479 TL

Lego Duplo town vahşi hayvan adaları penguenler ve ayılar 10442 399 TL

Lego Classic yaratıcı yiyecek arkadaşları 11039 449 TL

Lego Friends yavru köpek oyun parkı 42615 449 TL

Lego Friends arkadaşlık plan teknesi 42642 599 TL

Lego Creator kırmızı ejderha 31145 449 TL

Lego Creator 3'ü 1 arada vahşi hayvanlar tropikal papağan 31133 619 TL

Akülü Chevrolet Camaro HL558 17,500 TL

Uzaktan kumandalı araba 299 TL

Piccolo Mondi ahşap araba rafı 259 TL

Şirin Oyuncak konuşan Cansu bebek 479 TL

Natrax ahşap masa maçı oyunu 679 TL

Piccolo Mondi fanuslu blok çiçek 249 TL

Piccolo Mondi manyetik oyuncak 449 TL

Qolıdy sürtmeli döner teker araba 129 TL

Elena pelüş yıldız yastık 499 TL

Oostove dinozor pop-it oyuncağı 279 TL

Forklift zeka oyunu 329 TL

Erpa benim oyuncak köpeğim 499 TL

Gardenware dekoratif civciv 99 TL

Funny Mat çanta şeklinde boyanabilir resim defteri 129 TL

Lisanslı abaküslü yazı tahtası 119 TL

Lisanslı balon 39 TL

Qolıdy asa köpük 49 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 49 TL

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bella Maison çift kişilik nevresim takımı 1,549 TL

Bella Maison çift kişilik nevresim takımı 1,549 TL

M. Botti Studio's kadın kot bol pantolon 419 TL

Dagi tek kişilik sıvı geçirmez alez 369 TL

Dagi çift kişilik sıvı geçirmez alez 489 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 249 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 359 TL

El havlusu 109 TL

Yüz havlusu 169 TL

Ayak havlusu 179 TL

Nevresim takımı tek kişilik 709 TL

Müslin yatak örtüsü 849 TL

Koltuk örtüsü ponponlu 269 TL

Molinella runner 299 TL

Blackout süet fon perde 499 TL

Pvc masa örtüsü 159 TL

Kaşmir Halı bambu banyo paspası 399 TL

Kadın kot pantolon 429 TL

Erkek kot pantolon 429 TL

M. Botti Studio's kadın büyük beden kot pantolon 459 TL

Erkek büyük beden kot pantolon 459 TL

Erkek kot şort 349 TL

Kiğılı DynamiC nakışlı tişört 259 TL

Molinella kot mutfak önlüğü 199 TL

Denim ipliği 89 TL

Terlik süsü 39 TL

Casilli kadın slip 189 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Joseph Joseph 2 bölmeli kirli sepeti 4,990 TL

Joseph Joseph 2 bölmeli kirli sepeti 4,990 TL

Joseph Joseph standlı kesme tahtası seti 1,190 TL

Henckels bıçak seti 3'lü 449 TL

Benante gold kulplu desenli kupa 199 TL

Gravürlü cam çay fincan seti 299 TL

Gravürlü cam kahve fincan seti 189 TL

Glass in Love gravürlü cam ayaklı dondurma/tatlı kasesi 199 TL

Cam tatlı kasesi 6'lı 219 TL

Desenli emaye kase/makarna tabağı 219 TL

Rimli desenli sunum tepsisi 89 TL

Colorina renkli ayaklı servis kasesi 239 TL

Lav Defne saklama kabı 45 TL

Kağıt kek/sufle kabı 35 TL

Glass in Love standlı yağlık/tuzluk biberlik seti 379 TL

Saklama kabı seti 17 parça 179 TL

English Home organizer sepet 119 TL

Benante desenli bambu kesme/sunum tahtası 369 TL

Benante çiçek motifli organizer sepet 269 TL

Benante ayaklı bölmeli akasya sunumluk 229 TL

Glass in Love gravürlü cam sıvı sabunluk seti 199 TL

Ütü masası 899 TL

Ütü masası kılıfı 89 TL

Kanatlı kurutmalık 899 TL

Çok amaçlı kapaklı saklama kutusu 20 L 199 TL

Çok amaçlı kapaklı saklama kutusu 4 L 79 TL

Okyanus 5'li banyo seti 429 TL

Banyo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

English Home 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,290 TL

English Home 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,290 TL

Güral Porselen 48 parça desenli kare yemek takımı 6,490 TL

Paşabahçe Nova meşrubat bardağı 3'lü 149 TL

Emsan alüminyum döküm kek kalıbı 429 TL

Paşabahçe Nova su bardağı 3'lü 129 TL

Emsan çaydanlık 1,190 TL

Tefal manuel rondo 749 TL

Borcam kare Borcam fırın tepsi seti 2'li 499 TL

Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 179 TL

Emsan Swiss Crystal tava 849 TL

Emsan Swiss Crystal derin tencere 26 cm 1,250 TL

Emsan Swiss Crystal karnıyarık tencere 1,250 TL

Emsan Swiss Crystal sahan 750 TL

Emsan çelik derin tencere 22 cm 950 TL

Emsan çelik sahan 20 cm 799 TL

Emsan çelik karnıyarık tencere 24 cm 950 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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