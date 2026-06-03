BİM'e kule tipi vantilatör geliyor! 5 Haziran 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM'e Kumtel vantilatörler, çeşitli el ve masaüstü fanların yanında Fakir, Arnica ve Tefal gibi markaların mikrodalga fırın, blender, çay makinesi, süpürge ve rondo gibi pratik elektrikli ev aletleri geliyor. Çocuklar için rengarenk Lego setleri, akülü arabalar ve eğitici oyuncaklar raflardaki yerini alırken Bella Maison, Dagi ve Casilli nevresim takımları, havlular ve giyim ürünleri ev tekstili ihtiyacını karşılıyor. Mutfak ve banyo düzeni için de Joseph Joseph, Güral Porselen, Emsan ve Paşabahçe’nin yemek takımları, tencereleri, kesme tahtaları, düzenleyici sepetleri ve banyo setleri evinizi yenilemek için iyi seçenekler sunuyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL
- Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL
- Kule tipi vantilatör 1,590 TL
- Kumtel dijital mikrodalga fırın 2,790 TL
- Fakir kişisel blender Fakir Chop N Blend 1,290 TL
- Fakir stant mikser hamur yoğurma makinesi 4,449 TL
- Arnica toz torbasız elektrikli süpürge ET 14445 4,990 TL
- Fakir cam çay makinesi 2,490 TL
- House Pratik el feneri 499 TL
- House Pratik mantar masa lambası 399 TL
- Fakir torbasız hız ayarlı elektrikli süpürge 3,990 TL
- Polosmart akım korumalı priz 499 TL
- Forever figürlü el fanları 299 TL
- Forever pilli mini el fanı 149 TL
- Trax masaüstü fan 449 TL
- Altus vücut tartısı 449 TL
İndirimli küçük mutfak aletleri ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
LG 65 inç 4K HDR10 Nanocell TV 65NANO80A6B 39,900 TL
- LG 65 inç 4K HDR10 Nanocell TV 65NANO80A6B 39,900 TL
- LG 55 inç 4K UHD Webos Smart TV UA84006LB 29,990 TL
- TCL 55 inç 4K Qled Hdr Google TV 55T61C 23,900 TL
- Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD Qled Google TV DQ33/3800 23,900 TL
- Senna Onvo 55 inç Frameless Ultra HD Qled Google TV 55UQ9500F 19,990 TL
- Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD Qled Google TV DQ33/3800 20,900 TL
- LG soundbar S30A 5,490 TL
- TCL çocuk tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2GB + 32GB 1,999 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Lego City McLaren yarış arabası F1 sürücüsü 60442 479 TL
- Lego City McLaren yarış arabası F1 sürücüsü 60442 479 TL
- Lego City go-kartlar ve yarış sürücüleri 60400 479 TL
- Lego City polis motosikleti takibi 60410 399 TL
- Lego City itfaiye kurtarma helikopteri 60411 479 TL
- Lego Duplo town vahşi hayvan adaları penguenler ve ayılar 10442 399 TL
- Lego Classic yaratıcı yiyecek arkadaşları 11039 449 TL
- Lego Friends yavru köpek oyun parkı 42615 449 TL
- Lego Friends arkadaşlık plan teknesi 42642 599 TL
- Lego Creator kırmızı ejderha 31145 449 TL
- Lego Creator 3'ü 1 arada vahşi hayvanlar tropikal papağan 31133 619 TL
- Akülü Chevrolet Camaro HL558 17,500 TL
- Uzaktan kumandalı araba 299 TL
- Piccolo Mondi ahşap araba rafı 259 TL
- Şirin Oyuncak konuşan Cansu bebek 479 TL
- Natrax ahşap masa maçı oyunu 679 TL
- Piccolo Mondi fanuslu blok çiçek 249 TL
- Piccolo Mondi manyetik oyuncak 449 TL
- Qolıdy sürtmeli döner teker araba 129 TL
- Elena pelüş yıldız yastık 499 TL
- Oostove dinozor pop-it oyuncağı 279 TL
- Forklift zeka oyunu 329 TL
- Erpa benim oyuncak köpeğim 499 TL
- Gardenware dekoratif civciv 99 TL
- Funny Mat çanta şeklinde boyanabilir resim defteri 129 TL
- Lisanslı abaküslü yazı tahtası 119 TL
- Lisanslı balon 39 TL
- Qolıdy asa köpük 49 TL
- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 49 TL
Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bella Maison çift kişilik nevresim takımı 1,549 TL
- Bella Maison çift kişilik nevresim takımı 1,549 TL
- M. Botti Studio's kadın kot bol pantolon 419 TL
- Dagi tek kişilik sıvı geçirmez alez 369 TL
- Dagi çift kişilik sıvı geçirmez alez 489 TL
- Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 249 TL
- Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 359 TL
- El havlusu 109 TL
- Yüz havlusu 169 TL
- Ayak havlusu 179 TL
- Nevresim takımı tek kişilik 709 TL
- Müslin yatak örtüsü 849 TL
- Koltuk örtüsü ponponlu 269 TL
- Molinella runner 299 TL
- Blackout süet fon perde 499 TL
- Pvc masa örtüsü 159 TL
- Kaşmir Halı bambu banyo paspası 399 TL
- Kadın kot pantolon 429 TL
- Erkek kot pantolon 429 TL
- M. Botti Studio's kadın büyük beden kot pantolon 459 TL
- Erkek büyük beden kot pantolon 459 TL
- Erkek kot şort 349 TL
- Kiğılı DynamiC nakışlı tişört 259 TL
- Molinella kot mutfak önlüğü 199 TL
- Denim ipliği 89 TL
- Terlik süsü 39 TL
- Casilli kadın slip 189 TL
Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Joseph Joseph 2 bölmeli kirli sepeti 4,990 TL
- Joseph Joseph 2 bölmeli kirli sepeti 4,990 TL
- Joseph Joseph standlı kesme tahtası seti 1,190 TL
- Henckels bıçak seti 3'lü 449 TL
- Benante gold kulplu desenli kupa 199 TL
- Gravürlü cam çay fincan seti 299 TL
- Gravürlü cam kahve fincan seti 189 TL
- Glass in Love gravürlü cam ayaklı dondurma/tatlı kasesi 199 TL
- Cam tatlı kasesi 6'lı 219 TL
- Desenli emaye kase/makarna tabağı 219 TL
- Rimli desenli sunum tepsisi 89 TL
- Colorina renkli ayaklı servis kasesi 239 TL
- Lav Defne saklama kabı 45 TL
- Kağıt kek/sufle kabı 35 TL
- Glass in Love standlı yağlık/tuzluk biberlik seti 379 TL
- Saklama kabı seti 17 parça 179 TL
- English Home organizer sepet 119 TL
- Benante desenli bambu kesme/sunum tahtası 369 TL
- Benante çiçek motifli organizer sepet 269 TL
- Benante ayaklı bölmeli akasya sunumluk 229 TL
- Glass in Love gravürlü cam sıvı sabunluk seti 199 TL
- Ütü masası 899 TL
- Ütü masası kılıfı 89 TL
- Kanatlı kurutmalık 899 TL
- Çok amaçlı kapaklı saklama kutusu 20 L 199 TL
- Çok amaçlı kapaklı saklama kutusu 4 L 79 TL
- Okyanus 5'li banyo seti 429 TL
Banyo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
English Home 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,290 TL
- English Home 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,290 TL
- Güral Porselen 48 parça desenli kare yemek takımı 6,490 TL
- Paşabahçe Nova meşrubat bardağı 3'lü 149 TL
- Emsan alüminyum döküm kek kalıbı 429 TL
- Paşabahçe Nova su bardağı 3'lü 129 TL
- Emsan çaydanlık 1,190 TL
- Tefal manuel rondo 749 TL
- Borcam kare Borcam fırın tepsi seti 2'li 499 TL
- Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 179 TL
- Emsan Swiss Crystal tava 849 TL
- Emsan Swiss Crystal derin tencere 26 cm 1,250 TL
- Emsan Swiss Crystal karnıyarık tencere 1,250 TL
- Emsan Swiss Crystal sahan 750 TL
- Emsan çelik derin tencere 22 cm 950 TL
- Emsan çelik sahan 20 cm 799 TL
- Emsan çelik karnıyarık tencere 24 cm 950 TL
Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.