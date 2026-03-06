FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 6 Mart 2026 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 6 Mart 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 6 Mart 2026 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
277.25
5.654.365.051,00
% -2.46
11:41
TUPRS
257.75
5.249.662.321,80
% 4.44
11:41
ASELS
344.75
2.891.188.255,75
% -0.07
11:41
ISCTR
14.63
2.072.267.454,88
% -2.34
11:41
EMPAE
36.74
1.871.960.880,10
% -5.7
11:41

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etki sahibi olacağını belirterek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Hisse senedi bist 100 canlı borsa
