COCA COLA ICECEK (CCOLA) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA), 02 Şubat Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 30 Ocak Cuma 2026 kapanış verilerine göre 71,90 TL kapanış, %-0,14 değişim ve 0,66 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
Taner Şahin

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 72,00 TL’den başladı. Seans içinde 72,55 TL seviyesine yükseldi, en düşük 71,20 TL görüldü ve günü 71,90 TL’den kapattı.
COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,14 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 71,90 TL, 72,00 TL, 73,40 TL, 73,10 TL, 71,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 71,20 TL – 73,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 30 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 67,78 TL, 52 günlük ortalama 60,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 70,33 TL ve 69,67 TL destek, 72,33 TL ve 73,67 TL direnç noktalarıdır.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

