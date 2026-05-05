COCA COLA ICECEK (CCOLA) 06 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 79,95 TL’den başladı. Seans içinde 80,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 78,30 TL görüldü ve günü 79,85 TL’den kapattı.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,90 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,94 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 79,85 TL, 76,85 TL, 75,00 TL, 74,65 TL, 75,45 TL oldu. Bu dönemde fiyat 74,65 TL – 79,85 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 05 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 75,23 TL, 52 günlük ortalama 72,27 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 75,67 TL ve 72,33 TL destek, 80,67 TL ve 82,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.