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Dardanel Yunanistan'da deniz ürünleri şirketi alıyor

28.05.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dardanel Önentaş, Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri olan G. Kallimanis SA'yı satın almaya karar verdi.

Dardanel Yunanistan'da deniz ürünleri şirketi alıyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre G. Kallimanis'in bankalara olan 62.3 milyon euro tutarındaki borcunu 6 milyon euro ödenerek satın almayı, ardından şirketin kendisine devri için Yunan mahkemelerine başvurmayı planlıyor.

Şirketin KAP açıklamasında şöyle denildi:

"Şirketimizin 27.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

  • Yunanistan'da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sinai varlığının (gayri menkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makina tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan Rehabilitasyon Uygulaması (3588 / 2007 sayılı yasanın 106b-d maddeleri uyarınca Yunan Tasfiye Mahkemeleri'ne müracaat edilerek mahkemeden alınacak karar) ile satın alınmasına,

  • Bu amaçla öncelikle G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine,

  • Hemen ardından G. Kallimanis S.A.'nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine,

  • İşlemlerin şirketimiz adına Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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