DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi 03 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 828,50 TL’den başladı. Seans içinde 847,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 828,50 TL görüldü ve günü 828,50 TL’den kapattı.

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi için 03 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,12 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 828,50 TL, 827,50 TL, 800,00 TL, 800,00 TL, 756,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 756,50 TL – 828,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesinin 03 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 704,30 TL, 52 günlük ortalama 662,03 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 780,00 TL ve 732,00 TL destek, 852,00 TL ve 876,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.