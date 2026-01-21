FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

DOGAN HOLDING (DOHOL) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGAN HOLDING (DOHOL), 22 Ocak Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 21 Ocak Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 20,02 TL kapanış, %0,15 değişim ve 0,19 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

DOGAN HOLDING (DOHOL) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,17%
ALARK 1,14%
AEFES -1,17%
ARCLK -0,18%
ASELS -9,95%
ASTOR -4,12%
BTCIM -0,22%
BIMAS -1,13%
BRSAN -5,31%
CIMSA 0,22%
CCOLA -1,43%
DSTKF 2,21%
DOHOL 0,15%
DOAS 1,67%
EKGYO 1,33%
ENKAI -0,12%
EREGL 0,93%
FROTO 0,10%
GARAN 2,86%
GUBRF 2,11%
HEKTS -0,67%
ISCTR 3,19%
KRDMD 1,84%
KCHOL 0,26%
KONTR -3,02%
KUYAS 3,51%
MAVI -1,48%
MIATK -1,63%
MGROS -0,08%
OYAKC 1,55%
PASEU -0,98%
PGSUS 0,35%
PETKM -0,87%
SAHOL 1,07%
SASA 0,00%
SISE -0,10%
SOKM 4,10%
HALKB 1,42%
TSKB 0,83%
TAVHL -1,02%
TOASO 1,06%
TRMET 0,94%
TUPRS -2,56%
TRALT 0,25%
THYAO 1,71%
TTKOM 1,61%
TCELL 0,96%
ULKER -3,76%
VAKBN 2,49%
YKBNK 2,50%
Ezgi Sivritepe

DOGAN HOLDING (DOHOL) hissesi 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 20,02 TL’den başladı. Seans içinde 20,08 TL seviyesine yükseldi, en düşük 19,60 TL görüldü ve günü 20,02 TL’den kapattı.
DOGAN HOLDING (DOHOL) hissesi için 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,19 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,82 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 20,02 TL, 19,99 TL, 19,84 TL, 19,60 TL, 19,36 TL oldu. Bu dönemde fiyat 19,36 TL – 20,02 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGAN HOLDING (DOHOL) hissesinin 21 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 18,58 TL, 52 günlük ortalama 17,96 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 19,33 TL ve 18,67 TL destek, 20,33 TL ve 20,67 TL direnç noktalarıdır.

DOGAN HOLDING (DOHOL) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

DOGAN HOLDING (DOHOL) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FED Başkanı kim olacak? Trump'tan açıklama geldiFED Başkanı kim olacak? Trump'tan açıklama geldi
Bayraktar: 'ABD'li Chevron ile bu sene somut anlaşma yapacağız'Bayraktar: 'ABD'li Chevron ile bu sene somut anlaşma yapacağız'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
303.25
34.412.858.943,75
% -9.95
18:10
THYAO
297
15.447.629.729,00
% 1.71
18:10
ASTOR
146.7
13.312.402.195,30
% -4.12
18:10
ISCTR
14.87
12.144.985.130,31
% 3.19
18:10
EKGYO
22.8
10.653.431.219,82
% 1.33
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse DOHOL teknik analiz DOHOL analizi DOHOL günlük teknik analiz DOHOL günlük işlem hacmi DOHOL gün sonu kapanış DOHOL BIST 50
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.