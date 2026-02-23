DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 24 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 228,00 TL’den başladı. Seans içinde 229,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 224,60 TL görüldü ve günü 228,00 TL’den kapattı.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi için 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,29 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 228,00 TL, 225,10 TL, 226,50 TL, 237,10 TL, 242,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 225,10 TL – 242,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesinin 23 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 231,47 TL, 52 günlük ortalama 215,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 221,33 TL ve 214,67 TL destek, 238,33 TL ve 248,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.