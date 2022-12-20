Dolar bazında BIST 100 nasıl hesaplanır? BIST 100 dolar endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Büyük ve küçük ölçekli tüm yatırımcılar BIST 100 endeksini düzenli olarak takip eder. XU100 kodu olan endeksin belirlenmesi hisselerin işlem hacimleri ve piyasa değeri gibi etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir. BIST 100 hesaplanırken belirli bazı formüller ve formül içerisindeki kısıtlar alınır. Zaman ve fiili dolaşım özellikle hisse senetlerinin işlem hacmi üzerinden değerlerinin alınmasını sağlar. BIST 100 endeksi kısaca BIST'de işlem gören ve en yüksek piyasa değerine sahip olan hisseleri gösteren bir endekstir.

Dolar bazında BIST 100 nasıl hesaplanır?

Borsa hesaplamaları yapılırken çeşitli formüller uygulanır. BIST 100 dolar endeksi hesaplama için belirli bir formül vardır. BIST 100 dolar endeksi hesaplama formülü için işlemin gerçekleştiği tarihteki en düşük kur oranı kullanılır. Dolar bazında hesaplamak için endeksin Türk lirası bazında ulaştığı değer 10.000'e (sabit katsayı) bölünür. Bu işlemden çıkan sonuç doların o tarihteki en düşük seviyesine bölünür.

BIST 100 endeksi neye göre belirlenir?

BIST 100 endeksi BIST'in en popüler endekslerinden birisidir ve yatırımcılar tarafından takip edilir. Bu takibin en temel sebebi borsadaki yükseliş ve düşüş hareket yorumlarının BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır. Borsanın performansını doğrudan BIST 100'deki hisse senetleri etkiler. BIST'de işlem gören paylar bir sene içinde 4 kez gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sonucunda BIST 100 endeksinde yer alan hisseler belirlenir. Endeks seçimi yapılırken ulusal pazarda işlem gören şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının arasından yapılır.

FDP yani fiili dolaşımdaki paylar, piyasa değeri ve günlük işlem hacminin ortalamasına göre büyükten küçüğe sıralanır. Hem piyasa değeri hem de günlük ortalama işlem hacmi listesinde üst sırada bulunan hisse senetleri bu endekse dâhil edilir. Dönemsel ya da sezonluk değişimler, endeks belirlenme dönemi başlamadan 10 gün kadar önce ilan edilir. BIST 100 endeksindeki hisse senetleri yalnızca A ve B grubunda olan hisselerden seçilir, C ve D grubu dâhil edilmez. Bunun en temel nedeni C ve D grubunun, A ve B grubuna göre daha riskli olmasıdır. Aynı zamanda BIST 100 endeksi 3 ayda bir (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) yeniden belirlenir.

Bir hissenin dolar değerini hesaplama nasıl yapılır?

Piyasada işlem gören tüm hisselerin piyasadaki güncel değerleri piyasa değeri olarak adlandırılır. Şirketlerin borsada işlem gören tüm hisselerin, hissenin piyasadaki güncel fiyatları ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kur sistemi ile hesaplama yapılırken de o anki kur fiyatı ile işlem yapılan fiyat çarpılır. Örneğin bir hissenin TL bazındaki değeri 300 ise "300 * dolar kuru" olarak hesaplama yapılır. Elde edilen sonuç bir hissenin dolar değerini hesaplama değerini verecektir.