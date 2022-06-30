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Eğilim yüzdeleri analizi nedir? Eğilim yüzdeleri analizi yorumlama nasıl yapılır?

30.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğilim yüzdeleri analizi, birbirinden sonra gelen dönemler için uygulanır. Arka arkaya gelen dönemler içerisindeki kazanç ve kayıplar yüzdesel olarak ifade edilir. Eğilim yüzdeleri ismi, hesapların tamamının 100 değerinden elde edilmesinden kaynaklanır. 100 değeri üzerine çıkan veriler, doğrudan yüzdelik hesapta ifade edilir. Şirketler tarafından kayıp ve kazancın belirlenmesinde pratiklik sağlar.

Eğilim yüzdeleri analizi nedir? Eğilim yüzdeleri analizi yorumlama nasıl yapılır?

Eğilim yüzdeleri analizi, trend analizi olarak bilinir. Yapılan araştırma ve hesaplamalara dikkat ederken, enflasyonun olmadığı seneler seçilir. Enflasyon durumunun en az etki ettiği dönemlerde, daha doğru ve net sonuçlar ortaya çıkar. Çeşitli olumsuzluklar, eğilim yüzdeleri analizinin yapılmasını zorlaştırır. Eğilim yüzdeleri analizi yorumlaması için en doğru ve kazancın yüksek olduğu sene baz alınmalıdır. Böylece karşılaştırma yapılan seneler için de doğru veriler ortaya çıkar. Karşılaştırma yapılan seneler için de enflasyon oranının az etkileyici olması gerekir. Şirket içi ve dışı etkilerin, ham madde bulmanın zor olduğu seneler için farklı yorumlamalar gereklidir.

Eğilim yüzdeleri analizi nedir?

Eğilim yüzdeleri analizi, trend analizi olarak da bilinir. Eğilim yüzdeleri analizi kullanırken, mutlaka yüzdelik değerler yer alır. Aynı zamanda analizin en doğru ve etkili şekilde kullanılabilmesi için uzun seneler kullanılır. Geniş ölçekli bir tablo olduğu için sıklıkla tercih edilir. Eğilim yüzdeleri analizi gelir tablosu oluşturmak konusunda oldukça başarılır. Uzun seneler boyu biriken veriler, trend analizi yaparak ortaya dökülür. Uzun senelerin oluşturmuş olduğu veriler sayesinde, daha doğru ve net sonuca ulaşılır. Bu sayede şirketler seneler boyunca hangi hataları ve doğruları yaptığını anlamış olur. Seneler boyunca eksik kalan konular üzerine yeni yatırımlar ve çalışmalar yapılabilir.

Eğilim yüzdeleri analizi örnekleri

Eğilim yüzdeleri analizi ile tablo oluştururken hesap için 100 tabanı kullanılır. Trend analizi = (analiz yılı verisi / (baz yılı verisi) x 100 formülü ile gerekli veriler ortaya çıkarılır. Örneğin, tablo oluşturulurken sonuç 130 çıkarsa, %30’luk bir veri ortaya çıkar. Karşılaştırma yapmak üzere kendimize bir baz sene oluşturalım.

• 2012 alınan krediler = 15.000 TL
• 2013 alınan krediler = 17.000 TL
• 2014 alınan krediler = 24.000 TL olarak verilsin.

2014 yılının eğilim yüzdesini bulmak için işlem yapalım. (24.000 / 15.000) x 100 = 160 sonucu elde edilirse, %60’lık bir kredi artışı olduğu hesaplanır. Eğilim yüzdesi hesabından sonraki aşamalarda, üretimin artışına odaklanılır. Üretim artışı da bu oranda veya üstünde kalmış ise, şirketin başarıya ulaştığı söylenebilir.

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