Emtia fiyatları nasıl belirlenir?

Piyasalarda yatırım yapılabilen pek çok emtia türü mevcuttur. Bu emtialar arasında altın, gümüş, petrol, doğal gaz, pamuk, kakao, kahve, buğday gibi ürünler ve kaynaklar yer alır. Tüm bu emtiaların fiyatlarını belirleyen temel faktörler ise sıklıkla araştırılır. Ancak emtiaların fiyatlarını etkileyen farklı faktörler, bu malların türlerine göre detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Farklı emtialar, iç veya dış faktörlere göre değer kazanabilir ya da kaybedebilir. Emtiaların fiyatlarını siyasal, jeopolitik ya da üretime yönelik hususlar etkileyebilir.
Yatırımcıların odak noktasında yer alan emtiaların fiyatlarının neye göre değiştiği merak konusudur. Temelde emtia fiyatları, bu malların işlem gördüğü değeri temsil eder. Bir emtianın fiyatı ise ilgili malın arz talep dengesine göre şekillenir. Bu noktada emtiaların fiyatlarını etkileyen faktörlerden söz edilmesi gerekir. Yani bir emtianın fiyatı, iç veya dış faktörlerden etkilenebilir. Ancak emtiaların fiyatlarını etkileyen unsurlar, bu malların türüne göre de değişiklik gösterir. Emtia çeşitlerinin fiyatları üzerinde değişikliğe yol açan faktörler:
Bir ülkenin doğal kaynaklar üzerine aldığı kararlar kısıtlama içerip farklı ülkeleri etkilediği takdirde doğal gaz gibi emtiaların fiyatları yükselebilir. Üreticilerin aldığı kararlar da bir emtianın fiyatının belirlenmesinde rol oynayan faktörlerdendir. Nitekim petrol gibi diğer emtiaların yanı sıra tarımsal emtialar da üreticilerin aldığı kararlar doğrultusunda değer kazanabilir. Ayrıca jeopolitik riskler ve enflasyon da neredeyse her bir emtia türünün fiyatını belirler. Buna bağlı olarak yatırımcılar, enflasyonla birlikte yaşanan resesyon (durgunluk) söz konusu olduğunda borsada riskli kararlar almak durumunda kalabilir.
Canlı emtia fiyatlarının farklı platformlar üzerinden takip edilebilir. Farklı platformlarda yer alan ve piyasalara yönelik bilgilerin sunulduğu kategorilerden emtia fiyatları grafiklerine ulaşılabilir. Emtia alım satımı yapan yatırımcılar, bu işlemleri yürüttükleri platformlar ile aracı kurumlar üzerinden de malların anlık değerlerini inceleyebilir. Canlı fiyatları incelenebilen emtia çeşitlerinin bir kısmı şu şekildedir: