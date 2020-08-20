Enerji hisseleri yükseldi mi? TÜPRAS VE PETKİM hisse senetleri ne kadar oldu? Canlı doğalgaz hisse senetleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla cuma günü müjde vereceğini söylemesi üzerine iddialar gelmeye başladı. Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri tavan yaptı. Enerji hisselerinin artmasıyla birlikte yatırımcılar Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz gibi enerji kaynaklarının son durumunu araştırmaya başladı. Peki son dakika enerji hisseleri ne kadar oldu? Enerji ve petrokimya hisseleri son durum nedir?

TÜPRAŞ VE PETKİM HİSSE SENETLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ vereceğine dair açıklama yapmasının ardında piyasada hareketlilik arttı. BIST fiyatları yüzde 2’yi aşan primle 1,118 seviyesine kadar yükseldi. Borsada ise enerji kaynakları tavan yaptı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan artışlar yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla öne çıkan hisseler oldu. Erdoğan'ın açıklaması üzerine gelen iddialar ve tahminler gündem oldu. En güçlü iddia ise Erdoğan'ın enerji kaynağı olarak doğalgaz bulduğu iddiası oldu. Doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS, TÜPRAŞ ve PETKİM hisse senetleri son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!