FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

ENKA INSAAT (ENKAI) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI), 21 Ocak Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 20 Ocak Salı 2026 kapanış verilerine göre 80,55 TL kapanış, %-2,54 değişim ve 1,09 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ENKA INSAAT (ENKAI) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,16%
AEFES -5,21%
ASELS 6,57%
ASTOR -4,08%
BIMAS -0,48%
DSTKF 1,31%
EKGYO -1,92%
ENKAI -2,54%
EREGL -3,39%
FROTO -0,68%
GARAN -1,14%
GUBRF 5,14%
ISCTR -1,23%
KRDMD -2,82%
KCHOL -0,97%
MGROS -1,82%
PGSUS -1,82%
PETKM -1,03%
SAHOL -1,78%
SASA -0,83%
SISE -2,31%
TAVHL -0,54%
TOASO 0,00%
TUPRS 1,84%
TRALT -1,85%
THYAO -1,27%
TTKOM -0,72%
TCELL -1,23%
ULKER -3,12%
YKBNK 0,37%
Recep Demircan

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 20 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 82,60 TL’den başladı. Seans içinde 82,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 80,05 TL görüldü ve günü 80,55 TL’den kapattı.
ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 20 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,39 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 80,55 TL, 82,65 TL, 84,00 TL, 80,95 TL, 80,15 TL oldu. Bu dönemde fiyat 80,15 TL – 84,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 20 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 79,75 TL, 52 günlük ortalama 78,29 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 78,67 TL ve 77,33 TL destek, 82,67 TL ve 85,33 TL direnç noktalarıdır.

ENKA INSAAT (ENKAI) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ENKA INSAAT (ENKAI) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda azaldıAvro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda azaldı
20 Ocak 2026 altının kilogram fiyatı20 Ocak 2026 altının kilogram fiyatı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
336.75
24.107.339.371,50
% 6.57
18:10
THYAO
292
13.108.224.471,75
% -1.27
18:10
ISCTR
14.41
11.418.757.828,38
% -1.23
18:10
TRALT
48.78
9.976.561.778,71
% -1.85
18:10
YKBNK
37.64
8.365.303.997,82
% 0.37
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 ENKAI ENKAI analizi ENKAI teknik analiz ENKAI günlük teknik analiz ENKAI günlük işlem hacmi ENKAI gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.