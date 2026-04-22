ENKA INSAAT (ENKAI) 23 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 105,60 TL’den başladı. Seans içinde 107,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 105,30 TL görüldü ve günü 106,80 TL’den kapattı.

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,23 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,68 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 106,80 TL, 105,50 TL, 107,50 TL, 108,00 TL, 103,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 103,80 TL – 108,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 22 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 97,84 TL, 52 günlük ortalama 95,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 103,33 TL ve 100,67 TL destek, 108,33 TL ve 110,67 TL direnç noktalarıdır.

