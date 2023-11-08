Ethereum nereden alınır? Ethereum en az ne kadar alınır?

İlk kez 2013 yılında girişimci Vitalik Buterlin’in ortaya attığı Ethereum, bir blok zincviridir. Kurumsal olan kripto para birimi se Ether’dir. Ether, Bitcoin’den sonra dünaydaki en büyük piyasa değerine sahip olan sanal para olarak kabul edilmiştir. 2016 yılında DAO (Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar) projesi çöktükten sonra Ethereum iki farklı blok zincirine ayrılarak devam etmiştir. Bu yeni oluşan biçim de Ethereum ya da ETH olarak isimlendirilmiştir. Buterlin, bu sistemi kurarken Ethereum adını okuduğu bilçimkurgu romanlarından ilham alarak koyduğunu açıklamıştır.

Ethereum nereden alınır?

Bitcoin’in sanal paralar ile ilgili kurumsal bir altyapı üretmekten uzak olduğunu düşünen Buterin, bu görüşünün sonucunda Ethereum’u ortaya atmıştır. En genel ifadesi ile dağıtık bir hesaplama platformu olarak tanımlanmıştır. İngiliz programcı Gavin Wood da 2013 yılında bu fikir üzerinde Vitalin ile birlikte çalışmıştır.

Üretimi, Bitcoin’e benzer bir şekilde madencilikledir. Ethereum madencileri, özel donanımlar ve bilgisayarlar aracılığı ile yüksek kapasitedeki GPU’ların (Grafik İşlemci Birimi) ya da ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) çiplerin hesaplarından faydalanarak Ethereum üretebilir. BTC Türk üyeliği olan kişiler Ethereum satın almak için PRO’da ETH alım satım işlemi gerçekleştirmelidir.

Ethereum en az ne kadar alınır?

Ethereum satın alma işlemi için öncelikli olarak BTC Türk üyeliği gereklidir. BTC Türk’e ait resmi internet sitesinde girerek üyelik işlemini tamamlamak mümkündür. Bir sonraki adımda mevcut banka hesabı üzerinden Türk Lirası göndererek alım satım işlemi yapılabilir. Madencilik kârı hesaplanmak isteniyorsa internet ortamında bunu yapmanın birden fazla yolu bulunur. Eğer Ethereum alımı yapılacaksa gerekli olan taban bir rakam vardır. Bu rakam 1 TL olarak belirlenmiştir. Ethereum satın alması en az 1 TL karşılığı olarak yapılabilir.

ETH hangi borsalarda var?

Token, kripto varlık, kripto para ifadeleri ile aynı anlamda kullanılır. ETH tokenleri de merkezi bulunan kripto borsalarında işlem görür. Ethereum’u satın almak ya da onunla işlem yapmak amacı ile en popüler olan borsa Orange X borsası kabul edilir. Bu borsada en etkin ETH / USDT işlem çifti, son 24 saat içinde oldukça yüksek bir işlem hacmine sahiptir. Bir başka sık tercih edilen seçenek de Binance ve Bitfinex borsalarıdır.

1 Ethereum kaç lira eder?

Ethereum hesaplaması yapabilmek için iki farklı kategoriden inceleme yapmak gerekir. BTC Türk PRO platformunda Ethereum fiyatının Bitcoin, Tether ya da Türk Lirası açısından karşılıkları takip edilebilir. Mobil cüzdanlar sayesinde Ethereum taşınabilir ve hatta akıllı telefonlar aracılığı ile mağazalarda alışveriş yapabilmek de mümkün olabilir. Ethereum’un güncel fiyatı değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak 1 ETH’nin güncel değeri şu an için 47.300 TL civarındadır.

1 Ethereum ilk çıktığında ne kadardı?

Bir kripto para birimi olarak kabul edilen Ethereum, 2015 yılının ilk zamanlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. En hareketli zamanını ise 2018 yılında yaşamıştır. İlk kez kullanılmaya başlandığı dönemde daha düşük seviyelerde iken zaman içinde değeri yükselmiştir. Bu duruma bir örnek olarak 1 Ethereum, yeni çıktığı 2015 yılında 0,42 dolar civarında iken en parlak dönemini yaşadığı 2018 yılı içinde 1 Ethereum’un değeri 1000 doların da üzerine çıkmıştır.







