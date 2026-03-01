GARANTİ BANKASI (GARAN) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 164,50 TL’den başladı. Seans içinde 164,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 157,90 TL görüldü ve günü 160,10 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,32 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,69 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 47,55 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 160,10 TL, 163,90 TL, 160,20 TL, 159,50 TL, 158,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 158,40 TL – 163,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 27 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 159,18 TL, 52 günlük ortalama 151,76 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 157,67 TL ve 155,33 TL destek, 162,67 TL ve 165,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.