GARANTİ BANKASI (GARAN) 30 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 151,50 TL’den başladı. Seans içinde 161,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 151,00 TL görüldü ve günü 157,70 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,92 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,19 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 71,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 157,70 TL, 150,30 TL, 147,00 TL, 150,80 TL, 151,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 147,00 TL – 157,70 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 29 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 148,32 TL, 52 günlük ortalama 143,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 150,33 TL ve 143,67 TL destek, 160,33 TL ve 163,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.