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Garanti BBVA'dan temettü planı

BORSA HABERLERİ  | 05.03.2021 15:23 | Son Güncelleme

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, 623,8 milyon TL'lik nakit brüt temettüyü ortaklara dağıtma kararının genel kurula 5 Nisan'da sunulacağını açıkladı.

Garanti BBVA'dan temettü planı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama paylaşan Garanti BBVA, 5 nisan tarihinde düzenlenecek genel kurul toplantısında 623,8 milyon TL'lik nakit brüt temettüyü ortaklara dağıtma kararını ele alacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Garanti Bankası 2020'deki vergi sonrası 6.2 milyar TL kârının yüzde 10'u olan 623,8 milyon TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasını onaya sunacak.

Yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, 1 TL nominal değerli pay için 0.1485 TL brüt kâr dağıtma kararı aldı.

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GARANTİ BBVA'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 5 Nisan tarihinde kârın dağıtımına başlanması kararının genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı ifade edildi.

Ocak ayının sonunda Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada bankaların 2020 net karlarından yüzde 10’u oranına kadar temettü dağıtımı yapabilmelerinin uygun görüldüğü belirtilmişti.

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