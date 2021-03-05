SPK'dan pay takaslarıyla ilgili yeni düzenleme

Borsa İstanbul, belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri, bireysel yatırımcı için sadece Yıldız Pazar, yatırım kuruluşları için ise sadece Ana Pazar'da yer alan paylar ile sınırlandırdı.

*"Müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümler yalnızca Yıldız Pazar'da yer alan paylar için uygulanır"

SPK'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de bazı değişiklikler yapıldığı anımsatıldı.

Bu doğrultuda, pay piyasası pazarlarındaki işlem görme esaslarına ilişkin düzenlemede bütünlüğün sağlanmasını teminen Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedürü'nde de bazı düzenlemelere gidildiği aktarılan duyuruda, Yıldız Pazar'da yer alan paylar için öz kaynak oranının yüzde 90, açık takas oranı/öz kaynak oranının ise yüzde 20 olarak belirlendiği bildirildi.