GUBRE FABRIK (GUBRF) 14 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 13 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 378,25 TL’den başladı. Seans içinde 378,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 364,25 TL görüldü ve günü 367,50 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 13 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,73 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,64 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,41 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 367,50 TL, 381,75 TL, 374,75 TL, 365,00 TL, 362,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 362,00 TL – 381,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 13 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 351,26 TL, 52 günlük ortalama 331,72 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 359,00 TL ve 351,00 TL destek, 378,00 TL ve 389,00 TL direnç noktalarıdır.

