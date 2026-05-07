Benzine gece yarısı zam gelmişti! Akaryakıt tabelası değişiyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir indirim gelecek. Dün gece ise benzine 50 kuruş zam, otogaza ise 1 TL 33 kuruş indirim gelmişti.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıt tabelası bu gece yarısı yeniden değişecek.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıyacak.

Motorin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

Orta Doğu'daki gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarında sert hareketler devam ediyor. ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddialarla dün sert düşen petrol fiyatları, bugün de 100 doların altında seyrediyor.



Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar ne kadar? İşte akaryakıt tabelasında son durum…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL



ANKARA

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL



İZMİR

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL