Altında yükseliş için uzman isim 'Savaş bitse bile' deyip açıkladı

Altın fiyatları son dakika! Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki gerilimli süreçte dün gelen ve barışa yönelik umut veren haber akışları bir süredir düşüş seyrinde olan altının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün ve bugün yükseliş yönlü hareket gösteren altında bundan sonraki seyrin nasıl olacağı merak ediliyor. Uzman isimler, altına yönelik beklentileriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın gün içinde en yüksek 4753 dolar, en düşük 4685 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 13.49 itibarıyla 4736 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6915 TL, en düşük 6814 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 13.36 itibarıyla 6884 TL seviyesinde seyrediyor.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altınla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Bu yükselişi bir miktar daha ben tepki olarak alıyorum. Çünkü çok sert düşüşler kaydettik. Özellikle savaş endişeleri ve açıklamalar bu anlamda etkili olmakta. Dolar endeksi beklentilere göre daha güçlü devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü olması demek kıymetli metaller üzerinde ve özellikle altın tarafında satış baskısının artmasına neden oluyor. Bir miktar geri çekilmeyi gördük o anlaşma haberleriyle birlikte. Onun tepkisi diye düşünüyorum. Dolar endeksinde geri çekilme olmasıyla birlikte hem gümüş hem de altında çok güçlü seyir gördük. Son 3 günden beri. En azından tepkilerle birlikte dün ve bugün güçlü seyir görüyoruz. Ama savaş bitse bile ben yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasını bekliyorum açıkçası ons altın tarafında. Savaş bitse bile 5200 üzerindeki seviyeler şimdilik bir miktar çok beklenti dahilinde değil benim. Oraya kadar tepki yaparız ama onun üzerinde çok fazla kalıcı olur mu görmek lazım. Ben bir miktar daha yatay kanalda hareket eden bir ons altın olmasını bekliyorum. Bu yatay kanal nedir? Bakacak olursak; aşağıda 4400, yukarıda da 5200 bandı. Bu bant arasında salınan bir ons altın bekliyorum bütün sene boyunca"

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, altın ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şu an uzun vadeliler için de kısa vadeliler için de bir miktar bekle gör dönemi. Yani bence en iyi alım yeri neresi derseniz 4500-4600 arası iyi bir alım yeriydi. 4650 - 4600 arası da bir alım yeri. Fakat şundan çok emin değiliz. Ya bu bölgeden alım yapılacaksa da hep söylüyorum kademeli, yani elimizdeki parayı 3'e 4'e bölelim, bir kademe alım yapalım, daha fazla almayalım. Yani altın gidecek, gümüş çok yükseliyor diye alacaksak bile bir risk var çünkü, haberlerin terse dönme ihtimali olabilir, çok yüklü giriş yapmayalım. Evet, bu bölgeden alınır, aşağı gelme potansiyeli de var ama en azından bir kısım maliyeti buradan, aşağı geldiğinde de bir kısım maliyeti aşağıdan yaparsınız. Burada kritik unsur şu; bazı yatırımcılar risk almak istiyorlar, hocam risk almadan nasıl kazanacağız, o riski de alalım diyen yatırımcı olabilir. İşte o riski almak isteyenler elindeki parayı 3'e 4'e bölsünler, bir kademe alım yapsınlar. Ama bana sorarsanız şu an teknik olarak baktığımda barışın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belli olmadığı bir temel varsayımla hareket edecek olursak 4600'lere doğru geri çekilme ve hatta mümkünse 4500'lere doğru geri çekilme 4600'ün altı iyi bir alım bölgesi gibi görünüyor açıkçası"

7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.36 itibarıyla 11.252 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.37 itibarıyla 22.511 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 46.143 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 112.773 TL seviyesinde.