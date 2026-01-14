GUBRE FABRIK (GUBRF) 15 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 369,75 TL’den başladı. Seans içinde 374,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 367,75 TL görüldü ve günü 368,25 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,18 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 368,25 TL, 367,50 TL, 381,75 TL, 374,75 TL, 365,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 365,00 TL – 381,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 14 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 352,86 TL, 52 günlük ortalama 333,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 361,67 TL ve 355,33 TL destek, 377,67 TL ve 387,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.