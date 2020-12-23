Gübretaş'tan dikkat çeken karar... Gübretaş hisseleri artacak mı?Gübretaş'tan 6 milyar dolarlık altın rezervi açıklaması!Gübretaş son durum!

Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının açıklanmasının ardından Gübretaş hisseleri art arda tavan yaparak ilerledi. Gübretaş hisseleri 6 milyar dolarlık altın rezervi açıklamasından önce 50 lira civarında Borsa İstanbul'da fiyat belirliyordu. Gübretaş hisseleri güne yine yükselişle başladı ve 56,80 lira olarak fiyat belirliyor. Son dakika Gübretaş haberine göre, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman getirildi. Gübretaş'ın 6 milyar dolarlık altın rezervi açıklamasının ardından Gübretaş Başkanı Fahrettin Poyraz açıklama yaptı. Peki Gübretaş hisseleri artacak mı? Son dakika Gübretaş KAP haberleri... GÜBRETAŞ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ KAP HABERİ GÜBRETAŞ, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu. GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜBRETAŞ'TAN REZERV AÇIKLAMASI Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Başkanı Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini bunun da değerinin yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu söyledi. Poyraz, "2 yıllık hedef koyduk, bu sürede bu değeri ekonomimize kazandırmaya başlayacağız. Hızlı şekilde teknik çalışmalarını tamamlayıp, yatırım sürecine geçeceğiz" dedi.

Bu açıklamaların ardından Gübretaş hisseleri yüzde 9.9 oranında artış yapmaya başladı. Yatırımcılar Gübretaş hisseleri artacak mı, Gübretaş hisseleri son durum nedir araştırmaları yapıyor. Poyraz açıklamasına şu şekilde devam etti; "TÜM ALTIN ÜRETİLEBİLİR OLMAYABİLİR" Peki 6 milyar dolarlık altın rezervinin bugünkü hesaplanan değeri ne? Şirketin ek bir yatırım ihtiyacı olacak mı? Uzmanlar, bu tip sahalarda rezerv miktarının değerlemesinin kritik olduğuna işaret ederken şirkete sağlayacağı faydanın maliyetler düşünülerek ortaya çıkarılmasında fayda olduğunu ifade ediyor. Elbette bu müjdeli haber Gübretaş yatırımcısı ile birlikte Türk ekonomisine katkısı da hesaplanırsa hayli moral verici. Ancak değerleme için detaylı analizlerin de tamamlanması gerekiyor. Bu tip rezervlerin çıkarılması için ek yatırım ihtiyacı olacağını ifade eden uzmanlar bu tip bir büyüklükte yaklaşık yarım milyar dolarlık bir yeni yatırım yapılması gerekebileceğini belirtiyor. Bugün altının ons fiyatı 1.873 dolar. Basit bir hesap yapıldığında 3.5 milyon ons altın kaynağı 6 milyar doların üzerinde bir kaynağa denk geliyor. Ons başına altın çıkarma maliyetleri düşüldüğünde ise bugünkü değerle vergi hariç ons başına kazancın 800 dolar mertebesinde olabileceği hesaplanıyor. 10 yıllık bir çıkarma süreci üzerinden bugüne indirgenmiş fiyatla söz konusu rezervin yatırımları hariç 1.3 milyar dolar civarında potansiyel bir rezerv gelire denk gelebileceği de yatırım kuruluşlarınca hesaplanıyor. Öte yandan sektör uzmanları, sahada “refrakter altın” özelliği olan cevherden söz edilebileceğini belirterek, “Bu altının etrafında bazı madenler vardır. Bu altının liç aşamasına uygun hale getirilmesi için kavurma, basınç altında oksidasyon ve bakteriyel oksidasyon gibi oksitleyici ön hazırlama işlemlerine ihtiyaç vardır. Bu da zorlu bir süreçtir. Bazı aşamalarında yeni yatırım gerektiren bir süreçtir. Tüm altın üretilebilir olmayabilir” şeklinde değerlendirmelerde de bulundu.

"GÜBRETAŞ MADEN SAHASINDA SONDAJ ÇALIŞMALARI KISMEN DEVAM ETTİ" Gübretaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu sahanın 2008'de işletilmek üzere Koza Altın şirketine verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldığını anlatan Poyraz, söz konusu davaların 2019'un Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve oradaki sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş’a teslimine karar verildiğini söyledi. Poyraz, bu süreçte FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinin yaşandığını ve Koza şirketinin TMSF'ye geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "Biz mahkeme aşamaları tamamlanır tamamlanmaz TMSF ve Koza ile diyaloğa geçip, maden sahasıyla ilgili tüm devir sürecini tamamladık. Maden sahasıyla ilgili geçmişten bugüne altın varlığının değerinin tespitine yönelik sondaj çalışmaları vardı. Mahkemeler devam ederken sondaj çalışmaları kısmen devam etti. Sondajlarla ilgili teknik dokümanlar ve verileri de Koza'dan bedel karşılığı devraldık. Uluslararası akredite bir firmayla devraldığımız bilgilere ilişkin rapor güncelleme çalışmalarına başladık. Kasım ayı sonu itibarıyla da bu rapor kurumumuza teslim edildi."

Bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin çalışma da yaptıklarını ifade eden Poyraz, bu süreçte Gübretaş'a ait Gübretaş Maden AŞ şirketini kurduklarını bildirdi. POYRAZ: DÜNYADA İLK 5'E GİRECEK YOĞUNLUKTA Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, "Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

'KENDİ İMKANLARIMIZ VE EKİPLERİMİZLE ÇIKARACAĞIZ' Genel Müdür Poyraz, Türk ekonomisine bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirterek, "İşletmesini farklı bir firmaya verebilirdik ya da başka bir firmayla ortak olabilirdik ancak Gübretaş Maden AŞ şirketini yapılandırarak Gübretaş'ın gücü, Tarım Kredi'nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarıp Gübretaş, Tarım Kredi ve Türk tarımına kazandırma kararını verdik. En son verdiğimiz nihai karar, biz bunu milli, yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ'yi doğrudan doğruya bu işi yapacak şekilde teşkilatlandırarak, teknik anlamda donatarak, finansman anlamında destekleyerek kendimiz yapacağız. Buradan elde ettiğimiz değeri de Gübretaş'a kazandırıp, şirketin tesislerinde, yenileme yatırımları ve yeni yatırımlarla Türk tarımına ve ekonomisine kazandıracağız. Teknik hazırlıklarımız ve finansman çalışmalarımız hızla devam ediyor, 2 yıl içinde buradaki madeni Türk ekonomisine kazandıracağız. 2 yıl içinde ilk altını çıkartıp, Türk ekonomisinde değere dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.