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Halka arz olan Kalekim'den yatırım açıklaması! İşte Kalekim'in borsada işlem göreceği tarih

10.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalekim'in halka arzında toplam 21,5 milyon TL nominal değerli, 317 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 62,3’üne denk gelen paylar 301 bin 700 adet yurt içi bireysel yatırımcıya satıldı.

Halka arz olan Kalekim'den yatırım açıklaması! İşte Kalekim'in borsada işlem göreceği tarih

Kalekim’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ek satış dahil 34,5 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleşti.

Buna göre, toplam 1 TL nominal değerli 100 adet Kalekim payının halka arz fiyatı 14,75 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 21,5 milyon TL nominal değerli, 317 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 62,3’üne denk gelen paylar 301 bin 700 adet yurt içi bireysel yatırımcıya satıldı.

Hiçbir yatırımcı grubuna farklı fiyat uygulanmazken halka arzdan pay almaya hak kazanan yatırımcıların tamamı için satış fiyatı 14,75 TL olarak gerçekleşti.

Kalekim halka arzında şirket çalışanları için ayrı bir tahsisat grubu ayrıldı. Bu tahsisat grubuna gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 567 bin TL nominal değerli, 8 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,6’sına denk gelen paylar 479 adet şirket çalışanına satıldı.

Yurt içi kurumsal yatırımcılar, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 3,3 katı olan 20 milyon TL nominal değerli pay için talepte bulundu. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11 milyon TL nominal değerli, 162 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 31,7’sine denk gelen paylar 91 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya satıldı.

Yurtdışı kurumsal yatırımcılara ise, toplam 1,5 milyon TL nominal değerli, 22 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 4,3’üne denk gelen payların satışı yapıldı.

"TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞARILIYDI"

Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Başarılı bir talep toplama süreci geçirdik. Kalekim olarak, yatırımcılarımızdan böyle bir ilgi bekliyorduk ve beklediğimiz ilgiyi gördük. Bu süreçte Kalekim’e güvenen, yatırım yapan gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kalekim olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğumuz ile daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışmaya ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KALEKİM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise Kalekim’e güvenen, yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür ettiğini belirterek, "Kalekim, 48 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren, Türkiye yapı kimyasalları sektöründe çok güçlü bir oyuncu ve ülkemizin küresel bir değeri konumunda bulunuyor. Talep toplama sürecinde sadece ulusal yatırımcıların değil, uluslararası yatırımcıların da gösterdiği ilgi bunun en büyük göstergesi. Bundan sonra da yatırımcılarımızla birlikte bu değeri daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

KALEKİM'İN BORSA KODU

Kalekim halka arzda hisse fiyat aralığı lot başına 13,75-14,75 TL olarak belirlendi. Kalekim Yıldız Pazar'da KLKIM koduyla işlem görecek.

KALEKİM BORSA'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.

Kaynak: AA

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