Halka arz olan Kalekim'den yatırım açıklaması! İşte Kalekim'in borsada işlem göreceği tarih

Kalekim’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ek satış dahil 34,5 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleşti.

Buna göre, toplam 1 TL nominal değerli 100 adet Kalekim payının halka arz fiyatı 14,75 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 21,5 milyon TL nominal değerli, 317 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 62,3’üne denk gelen paylar 301 bin 700 adet yurt içi bireysel yatırımcıya satıldı.

Hiçbir yatırımcı grubuna farklı fiyat uygulanmazken halka arzdan pay almaya hak kazanan yatırımcıların tamamı için satış fiyatı 14,75 TL olarak gerçekleşti.

Kalekim halka arzında şirket çalışanları için ayrı bir tahsisat grubu ayrıldı. Bu tahsisat grubuna gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 567 bin TL nominal değerli, 8 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,6’sına denk gelen paylar 479 adet şirket çalışanına satıldı.