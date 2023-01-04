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İndikatör çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit indikatör var?

24.12.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa, finans gibi konularda aktif olarak yer alan kişiler için yakından takip edilen pek çok kavram yer alır. Doğru alım satım işlemleri yapma, piyasayı takip etme ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunma amacıyla bu kavramların bilinmesi ve takip edilmesi yatırımcılar ve alım satım işlemleri yapanlar için büyük önem taşır. İndikatör kavramı da bu alanlarda sıklıkla kullanılan kavramlardan biridir. Buna göre piyasada yer alan indikatör çeşitleri nelerdir?

İndikatör çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit indikatör var?

Kökeni Fransızca olan indikatör kelimesi genel tanım itibarıyla gösterge anlamına gelir. Pek çok alanda karşımıza çıkan indikatör kavramı borsada da sıklıkla kullanılır. Türkçe karşılığında olduğu gibi indikatör kavramı borsada da piyasayı yönlendirmeye yarayan bir tür araçtır. Dolayısıyla indikatörler, piyasadaki mevcut ortamı ölçmek ve ortaya çıkma olasılığı daha fazla bulunan fiyat devinimlerini belirlemek adına kullanılır.

Kaç çeşit indikatör var?

Piyasada kullanılan pek çok indikatör türleri bulunur. Borsada işlemde bulunanları yönlendirmesi ve daha doğru bir şekilde alım satım işlemleri yapmaya olanak vermesi açısından indikatör türleri önemli bir yer tutar. Çeşitli veriler doğrultusunda piyasadaki yönün tahmin edilmesini sağlayan indikatör türleri bulunur. Bu alanda en çok kullanılan ve yapay indikatör olarak da adlandırılan 6 çeşit indikatör yer alır.

İndikatör nedir? İndikatör nedir?

İndikatör çeşitleri nelerdir?

Yatırımcıların al-sat işlemlerinde yararlandığı araçlardan olan indikatörlerin farklı çeşitleri mevcuttur. Bunlardan tek bir indikatöre bakılarak hareket etmek doğru sonuçlar almak adına tercih edilen bir durum değildir. Bir diğer yandan da birden fazla indikatör kullanmak da doğru sonuç vermeyebilir. İndikatör türlerini kullanırken dikkatli olmak gerekir. Genel olarak yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen indikatör türleri:

  • RSI İndikatör: “Göreceli Güç Endeksi” olarak da adlandırılan RSI indikatör, temelde bir varlığın fiyatındaki yüksek ya da düşük değerdeki koşulları hakkında değerlendirme yapma amacıyla kullanılır. Bu değerlendirmeyi yapmak için o varlığın son fiyat değişikliklerinde yaşanan hızıyla birlikte ve büyüklüğünü ölçmek gerekir.
  • MACD: Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması olarak da adlandırılan bu indikatör, hareketli ortalamalar üzerinden trendin hangi yönde olduğu hakkında işaret vermektedir. Piyasanın oldukça hareketli geçtiği zamanlarda kullanılan bu gösterge ile çeşitli tavsiyelere ulaşılabilmektedir.
  • CCI: Diğer indikatörlerden farklı olarak kullanılan bu indikatör de en çok tercih edilen indikatörler arasındadır.
  • Stochastic İndikatör: Bu indikatör ile kapanış fiyatı oranlarının yüksek ya da düşük düzeyli olması analiz edilmektedir.
  • Hareketli Ortalamalar İndikatörü: Trend analiz çizelgelerinde sık olarak kullanılan bu indikatörde ağırlıklı hareketli, basit hareketli, üssel hareketli ortalamalar gibi farklı türde hareketli ortalama çeşitleri yer almaktadır.
  • Bollinger Bandı: John Bollinger‘in ortaya attığı çalışmadan dolayı bu adı alan indikatör 1980’lerden günümüze gelmiştir. Bu indikatör ile mevcut bir fiyatın geçmişe yönelik olan ortalamanın sapması ele alınarak işlemler yürütülür.


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