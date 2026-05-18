FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 19 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

İŞ BANKASI (C) (ISCTR), 19 Mayıs Salı 2026 için hazırlanan analizde, 18 Mayıs Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 13,72 TL kapanış, %-1,08 değişim ve 6,89 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 19 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,21%
ALARK -4,28%
AEFES -0,46%
ARCLK -3,25%
ASELS -3,13%
ASTOR -2,80%
BTCIM -0,16%
BIMAS -3,15%
BRSAN -1,16%
CANTE -4,85%
CIMSA -2,80%
CCOLA -2,17%
DSTKF -1,02%
DOAS -2,14%
EKGYO -2,26%
ENKAI -3,44%
EREGL -2,73%
FROTO -4,48%
GARAN -0,39%
GUBRF -3,95%
HEKTS -9,80%
ISCTR -1,08%
KRDMD -6,62%
KCHOL -2,01%
KONTR -5,56%
KUYAS -5,10%
MAVI -2,85%
MIATK -2,42%
MGROS -2,64%
OYAKC -4,90%
PASEU 0,00%
PGSUS -2,83%
PETKM -2,31%
SAHOL -0,81%
SASA -4,24%
SISE -4,77%
HALKB -0,99%
TSKB -1,57%
TAVHL -2,13%
TOASO -2,90%
TRMET -3,02%
TUPRS -1,74%
TRALT -1,69%
THYAO -1,83%
TTKOM -0,24%
TCELL -2,47%
TURSG -0,07%
ULKER -2,52%
VAKBN 0,45%
YKBNK -1,30%
Rümeysa Ezgi Sivritepe

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi 18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 13,80 TL’den başladı. Seans içinde 13,98 TL seviyesine yükseldi, en düşük 13,58 TL görüldü ve günü 13,72 TL’den kapattı.
İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi için 18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,89 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 500,28 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 13,72 TL, 13,87 TL, 14,22 TL, 14,11 TL, 14,27 TL oldu. Bu dönemde fiyat 13,72 TL – 14,27 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesinin 18 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 14,37 TL, 52 günlük ortalama 13,90 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 12,67 TL ve 12,33 TL destek, 13,67 TL ve 14,33 TL direnç noktalarıdır.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 19 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 19 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Yerli projeler geliştirmek milli sorumluluğumuz. Yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir"Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Yerli projeler geliştirmek milli sorumluluğumuz. Yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir"
15 bin metrekarelik alanda üretimdeydi! Dev şirket iflas etti15 bin metrekarelik alanda üretimdeydi! Dev şirket iflas etti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.71
11.926.345.691,58
% -4.24
18:10
THYAO
294.5
10.827.845.159,25
% -1.83
18:10
ODINE
1239
8.173.976.831,00
% -0.88
18:10
TRALT
46.6
7.727.616.742,10
% -1.69
18:10
AKBNK
70.1
7.275.064.126,95
% -0.21
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 ISCTR ISCTR analizi ISCTR teknik analiz ISCTR günlük teknik analiz ISCTR günlük işlem hacmi ISCTR gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.